В Украине готовятся к пересчету курса доллара: чего ожидать

В Украине ожидается снижение наличного курса доллара. По прогнозам, в период с 17 по 23 апреля стоимость американской валюты просядет до 36,9-37,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Он отметил: в это время на рынке будет наблюдаться сбалансирование спроса и предложения на наличные деньги – после предпасхального роста предложения, "который давит на курс".

Кроме того, отметил он, на валютном рынке наметилась новая тенденция – постепенная унификация трех курсов: официального, банковского и наличного. По словам Марченко, главным образом, это будет достигаться за счет увеличения веса гривны – ведь:

НБУ ввел новый механизм депозитных сертификатов под 25%, что может увеличить долю долгосрочных гривневых депозитов под более выгодные процентные условия – в среднем речь идет о росте ставок на 1-3%;

новая 4-летняя программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенную отмену "трех курсов" и создание предпосылок к либерализации валютного рынка.

Впрочем, подчеркивает банкир, тренд к "единому курсу" невозможно реализовать без учета других важных факторов. В частности:

низкого уровня инфляции – "по итогам марта он составляет 1,5%, а с начала года – лишь 3%";

экономического развития внутри страны;

получение макрофинансовой помощи, укрепляющей государственный бюджет;

развития экспорта – за счет увеличения объема и расширения перечня товарных позиций;

приближения победы в войне.

"Формирование единого курса не произойдет внезапно, этот вопрос будет длительным во времени – с учетом всех экономических и военных условий сейчас речь идет о 1,5-2 месяцах. ... "Базовым" единственным курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая можно ожидать, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар", – раезюмировал банкир.

Какой актуальный курс

Утром 16 апреля украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 37,5/38 грн (покупка/продажа). В частности:

ПриватБанк установил курс в 37,3 в покупке и 37,8 грн в продаже;

в Ощадбанке доллар покупали по 37,45 грн, продавали – по 38,4 грн.

А вот на черном рынке произошли изменения. В продаже американская валюта подешевела на 3 коп. – до 37,8 грн, а в покупке подорожала на 1 коп. – до 37,97 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая же программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

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