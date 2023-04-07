Курс доллара изменился: какой разрыв между официальным и в обменниках
В Украине до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта-2023 – всего 3,6%.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: это стало возможным благодаря ряду факторов. В частности:
- калибровка валютных ограничений;
- создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний;
- предпринятые меры по повышению привлекательности гривневых сбережений.
Кроме того, подчеркивается, заметно снизились и интервенции по продаже валюты НБУ. Этому, прежде всего, способствовали:
- улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствия эмиссионного финансирование дефицита бюджета;
- сужение дефицита торговли.
"Сужение спреда (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени. – Ред.) устраняет рыночные искажения. И увеличивает поступление валюты официальными каналами", – отметили в Нацбанке.
Украина обязалась отменить фиксированный курс
В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.
"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).
Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:
- интенсивность боевых действий;
- международная поддержка;
- стабильность "зернового коридора" и т.д.
"Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 апреля, средний курс доллара в украинских банках заметно повысился до 37,05/ 37,75 грн (покупка/продажа). Таким образом, за сутки курс в продаже вырос на 35 коп., а в покупке – на 15 коп. Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн/доллар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!