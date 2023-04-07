Курс доллара изменился: какой разрыв между официальным и в обменниках

В Украине до минимума сократился разрыв между официальным и наличным курсом доллара. Если в середине 2022 года он составлял 28,5%, то в конце марта-2023 – всего 3,6%.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: это стало возможным благодаря ряду факторов. В частности:

калибровка валютных ограничений;

создание альтернативных инструментов для защиты сбережений от курсовых колебаний;

предпринятые меры по повышению привлекательности гривневых сбережений.

Кроме того, подчеркивается, заметно снизились и интервенции по продаже валюты НБУ. Этому, прежде всего, способствовали:

улучшение ожиданий в условиях лучшей ситуации в энергетическом секторе и отсутствия эмиссионного финансирование дефицита бюджета;

сужение дефицита торговли.

"Сужение спреда (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени. – Ред.) устраняет рыночные искажения. И увеличивает поступление валюты официальными каналами", – отметили в Нацбанке.

Украина обязалась отменить фиксированный курс

В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:

интенсивность боевых действий;

международная поддержка;

стабильность "зернового коридора" и т.д.

"Однако пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 апреля, средний курс доллара в украинских банках заметно повысился до 37,05/ 37,75 грн (покупка/продажа). Таким образом, за сутки курс в продаже вырос на 35 коп., а в покупке – на 15 коп. Официальный курс доллара в Украине остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн/доллар.

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