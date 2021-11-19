Банк врал украинцам о кредитах "под полный ноль процентов" – как его наказали

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал Идея Банк на более, чем 4 млн грн за ложную рекламу. Учреждение распространяло не соответствующую действительности информацию о предоставлении кредитов украинцам.

По информации АМКУ, Идея Банк вводил людей в заблуждение 2019-2020 годах. Он обещал предоставить:

кредит под "полный ноль процентов";

кредит со скидкой в 50%.

На самом же деле банк не указывал все условия кредитования. "Комитет установил, что указанная информация вводит в заблуждение потребителей, ведь банк не предоставлял кредиты под "полный 0%" и не отмечал все условия предоставления кредита наряду с вышеперечисленными утверждениями", – подчеркивают в АМКУ.

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При этом там отмечают: для привлечения к своим программам максимально возможного количества людей Идея Банк использовал мощную рекламную кампанию. В частности, объявления распространялись на:

вывесках отделений банка;

печатных листовках размещенных в банке;

бордах, ситилайтах и баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена;

в печати;

в социальных сетях.

"За это нарушение Комитет оштрафовал Идея Банк. Сумма штрафа составила 4,088 млн грн", – сообщили в АМКУ.

При этом там подчеркнули: банк попытался обжаловать это решение в суде. Однако тот встал на сторону комитета.

Украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги так и не были доставлены – из-за ошибки сотрудников украинского банка.

В итоге средства в Штаты переведены не были. Свои деньги клиент забрал с трудом, а комиссию ему не возместили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине банки все чаще блокируют переводы и счета граждан. Чаше всего это делают при обнаружении сомнительных операций. К примеру, если обычно украинец ежемесячно тратит 10 тыс. грн, а теперь хочет провести платеж на 50 тыс. грн.