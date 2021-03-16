Байден задумал самое крупное повышение налогов за 20 лет – Bloomberg

Президент США Джо Байден планирует первое крупное повышение налогов с 1993 года, чтобы помочь оплатить долгосрочную экономическую программу, разработанную в качестве продолжения его законопроекта о борьбе с пандемией. При этом налоги введут лишь для тех, кто зарабатывает более $400 тысяч.

Об этом сообщает Bloomberg. В отличие от закона о стимулировании COVID-19 на сумму $1,9 трлн, следующая инициатива, которая, как ожидается, будет еще более масштабной, не будет опираться только в госдолг в качестве источника финансирования. Повышение налогов будет одним из компонентов.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что по крайней мере часть следующего законопроекта придется оплатить, и указала на более высокие ставки. Ключевые советники сейчас готовятся к пакету мер, которые могли бы включать повышение ставки корпоративного налога.

Среди предложений, которые в настоящее время планируются или находятся на рассмотрении:

Повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%;

Сокращение налоговых преференций для так называемых сквозных предприятий;

Повышение ставки подоходного налога для физических лиц, зарабатывающих более $400 000;

Расширение сферы действия налога на недвижимость;

Более высокая ставка налога на прирост капитала для физических лиц, зарабатывающих не менее $1 миллиона в год.

Для администрации Байдена запланированные изменения – это возможность не только финансировать ключевые инициативы, такие как инфраструктура, климат и расширенная помощь более бедным американцам, но и решать проблемы, которые, по мнению демократов, являются неравенством в самой налоговой системе. Этот план проверит как способность Байдена добиваться расположения республиканцев, так и способность демократов оставаться едиными.

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