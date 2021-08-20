Байден подписал указ о новых санкциях против РФ по "Северному потоку-2"

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет Вашингтону вводить санкции в связи с "определенными энергетическими проектами России". Таким образом новые ограничения могут коснуться газопровода "Северный поток-2".

Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила пресс-служба на сайте Белого дома. Издание этого указа связано с "угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", сказано в тексте.

Собственность связанных с энергопроектами РФ иностранных лиц могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и Минфина США.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен уже заявил, что в санкционный список попадут новые два физических лица и одно судно из РФ, связанные с СП-2.

Видео дня

Такое решение Байдена должно укрепить энергобезопасность Европы. Пресс-служба указала, что правительство Российской Федерации прибегает к "вредной иностранной деятельности".

К примеру, проект российского газопровода может "расширить влияние РФ" на энергетические ресурсы европейских стран. Это может ослабить энергобезопасность Европы, включая Украину, а также восточный фланг НАТО и ЕС.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что санкции могут ввести против российских компаний Nobility и страховой компании Constanta. Документ об этом был направлен в Конгресс.

Администрация Байдена, по данным журналистов, в настоящее время определила 23 объекта или лица, связанные с трубопроводом РФ, в отношении которых готовятся санкции.

Напомним, Байден не раз заявлял, что является противником строительства российского газопровода еще с тех времен, когда не вступил в должность президента. Однако вопрос введения санкций против проекта он называл "очень сложным".

Как писал OBOZREVATEL: