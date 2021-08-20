В Украине может произойти рост цен на газ для потребителей в случае запуска газопровода "Северный поток-2". Это произойдет по причине того, что через украинский трубопровод будут транспортировать меньше топлива.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью журналистам, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Северный поток-2" – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты", – сказал Зеленский.

При этом наша страна может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства "зеленого" водорода. "Технически мы даже смогли бы транспортировать" зеленый "водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале", – объясняет глава государства.

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Ранее сообщалось, что Украина и Польша могут вместе создать газовый хаб, что обеспечит энергетическую безопасность для восточного фланга НАТО. По словам генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению, но у Европы все еще есть шансы защитить свой рынок, свои нормы и принципы.

Строительство "Северного потока-2" планируют завершить в августе-сентябре 2021 года. Проект завершен уже на 99%. При этом запустить трубопровод хотят запустить до конца текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина создаст группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, которые может вызвать грядущий запуск газопровода "Северный поток-2". Рабочая группа будет заниматься разработкой предложений по данной проблеме.