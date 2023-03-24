"Ашан" продолжит финансировать войну: сеть отказалась уйти из РФ вслед за "братским" Leroy Merlin

Торговая сеть "Ашан" продолжит работать в России и не планирует менять это решение. На позицию компании не повлияло объявление о выходе с рынка РФ сети Leroy Merlin, которая принадлежит тем же французским собственникам.

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О своей позиции в "Ашане" рассказали российским СМИ. "Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы", – сообщили в компании.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что "Ашан" в России "работает автономно". Имеется в виду, что российское подразделение компании не получает инвестиций от французской материнской фирмы.

Таким образом сеть супермаркетов продолжит платить налоги в бюджет страны-агрессора, а значит, и финансировать войну против Украины.

Ранее издания The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали результаты совместного расследования, доказывающие, что сеть супермаркетов Auchan в России поддерживала войну против Украины. В частности, стало известно, что "Ашан" помогал российским военным (причем под видом гуманитарки для мирных жителей), а также "сдавал" своих сотрудников в военкоматы для мобилизации.

"Ашан" стал спонсором войны, но его не закроют

В феврале 2023 года НАПК признало Auchan международным спонсором войны. Однако это решение не означает, что сеть "Ашан" в Украине будет закрыта.

В целом список "Война и санкции" призван оказывать давление на соучастников войны. Кроме того, включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это также не грозит немедленным закрытием, но эту базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Все компании пока продолжают работу в Украине, ведь НАПК не имеет полномочий закрывать компании и ограничивать их работу. Однако если санкции против этих бизнесов введет СНБО, ситуация может измениться.

В список спонсоров войны попали также другие компании из французской корпорации, которой владеет семья Мюлье. В "Ассоциацию семьи Мюлье" (AFM, Association Familiale Mulliez), например, входит тот же Leroy Merlin.

Бизнес-империя Мюлье практически не поддается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию. Так, бизнесы Мюлье практически не представлены на рынке США, поэтому не боятся американских санкций.

Кроме того, корпорация не беспокоится о биржевой оценке своих компаний, т.к. они никогда и не выходили на биржу. До сих пор все акции AFM хранятся внутри семьи Мюлье. РФ же является одним из главных рынков для "Ашана" и приносит компании до 10% прибыли.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за работы в Росси австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International столкнулась с давлением Европейского центробанка (ЕЦБ). На этом фоне, а также после получения статуса международного спонсора терроризма банк заговорил о полном выходе с рынка страны-агрессора.