"Ашан" признан международным спонсором войны: не ушел из России и поддержал мобилизацию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французского продуктового ритейлера Auchan в список международных спонсоров войны. Компания не свернула деятельность в России, платит налоги в госбюджет РФ и к тому же помогает российским военным "гуманитаркой" и способствует мобилизации в РФ.

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Только за 2021 год российское подразделение компании заработало 3,2 млрд евро, что составляет около 10% от всей выручки Auchan Retail. Об этом свидетельствуют данные списка "Война и санкции", который составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

Сеть "Ашан" в России насчитывает около 30 тыс. сотрудников, 231 магазинов и электронную коммерцию. В целом "Ашан" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину:

платил налоги в бюджет страны-агрессора;

поставлял товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи гражданским;

помогал военкоматам в РФ набирать мобилизованных.

"Для "Ашана" Россия является вторым по значимости рынком сбыта после Франции. В 2020 году российский "Ашан" уплатил 167 млн долларов в российский бюджет. Это равняется стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танков, 222 ракет "Калибр", или 477 тысячам автоматов АК-74", – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Гендиректор Auchan Ив Клод еще в марте 2022 года заявил, что сеть магазинов хочет остаться в РФ, несмотря на агрессивную войну этой страны против России. "Самое главное для нас – сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии – продолжать кормить население этих двух стран", – заявил тогда Клод.

Интересно, что после массового пикетирования офисов компании по всему миру, в "Ашане" немного пересмотрели свои приоритеты. В апреле 2022 года руководство ритейлера заявило, что "Ашан" остановит инвестиции в Россию, а также поставки продукции собственной торговой марки. Впрочем, на активность компании в РФ это в итоге практически не повлияло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издания The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали результаты совместного расследования, доказывающие, что сеть супермаркетов Auchan в России поставляла товары российским захватчикам под видом гуманитарной помощи гражданским лицам.

Кроме того в России компания составляла перечни сотрудников, которые могли подлежать мобилизации. Такие списки сеть передавала российским военкоматам. Также стали известны случаи, когда российским сотрудникам "Ашана" приносили повестки прямо на работу, после чего предлагали уволиться.

Во французском офисе отвергли обвинения. Однако поддержка захватнической армии грозит компании санкциями – согласно международному праву, гуманитарной помощью во время войны может быть помощь мирному населению. Интересно, что товары россиянам на оккупированные территории Украины также поставляет "Леруа Мерлен", который находится в одном холдинге с "Ашаном".

Ранее в Украине инициировали принятие законопроекта, который заставил бы Auchan и другие компании, которые не ушли из России, платить повышенные налоги в нашей стране. Речь шла об увеличении налоговых ставок для таких фирм сразу на 50% сразу для целого ряда платежей. Документ был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении, однако после этого "завис" в парламенте.