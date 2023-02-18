Французская сеть Auchan отвергла обвинения в помощи оккупантам в Украине: 'в России работаем с местными властями'

Издание The Insider, Le Monde и Bellingcat обнародовали результаты совместного расследования, доказывающие, что российская сеть супермаркетов Auchan, которой владеет французская торговая компания, с начала полномасштабного вторжения поставляла товары российским захватчикам. Делалось это под видом гуманитарной помощи гражданским. Во французском офисе отреагировали на скандал и отвергли обвинения.

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Auchan Retail заявила, что российский "Ашан" якобы ничего не поставлял в армию РФ на оккупированных территориях Украины и не организовывал сбор помощи российским военным. Официальное заявление французского офиса обнародовала пресс-служба Auchan.

"Ознакомившись с отчетом-расследованием Le Monde, пресс-группы BellingCat и The Insider, Ашан Ритейл категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете и их интерпретацию. Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждены реальностью нашего внутреннего расследования", – говорится в заявлении Auchan Retail.

Auchan взял два эпизода из выдвинутых в расследовании обвинений в адрес российского отделения и попытался оправдать его.

Во французском офисе заявили, что в одном случае компания якобы выполняла заказы местных властей и не могла знать, на что пойдут закупленные товары.

Что касается другого эпизода, то, по словам Auchan Retail, сбор "гуманитарной помощи" якобы устроил владелец торгового центра, где расположен один из "Ашанов", а не сам магазин.

Напомним, что в расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat говорится, что российский "Ашан" пытался скрыть причастность к обеспечению военных РФ и выдать гуманитарную помощь российским захватчикам за обычную продажу товаров. Для этого в центральном офисе в Москве оформили "гумппомощь" как закупку со стороны десяти юридических лиц. Расследователи утверждают, что "Ашан" привлек к поставкам для оккупационных войск магазины в разных регионах РФ.

Поддержка захватнической армии грозит "Ашану" санкциями. Ведь за международным правом, гуманитарной помощью во время войны считается только помощь мирному населению. И в Auchan Retail не могут этого не знать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Auchan, в отличие от многих других крупных западных фирм, после полномасштабного вторжения России в Украину не ушел с российского рынка.

Расследователи The Insider, Le Monde и Bellingcat выяснили, что российский "Ашан" с начала вторжения РФ поставлял товары для армии оккупантов.