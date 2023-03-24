Leroy Merlin уходит из России, однако магазины продолжат работать – СМИ

Владелец строительной сети Leroy Merlin – французская группа ADEO – планирует продать все свои магазины в РФ. Ожидается, что российская компания будет передана локальному менеджменту.

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"По словам представителя компании, смена владельца не отразится на бизнесе. Она не будет менять взаимоотношения с партнерами и клиентами и сохранит все рабочие места", – сообщают росСМИ.

В настоящее время сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах. Ретейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны.

Могут просто изменить название

Цитируемое росСМИ заявление представителя Leroy Merlin о том, что "смена владельца не отразится на бизнесе", может свидетельствовать о возможном желании компании продолжать работать на российском рынке – однако скрыто, под другим названием. Таким образом там, возможно, хотят остановить поток критики в адрес Leroy Merlin из-за продолжения работы в РФ, несмотря на развязанную ею войну против Украины.

Кроме того, осенью-2022 сотрудники "Леруа Мерлен" в Украине анонимно сообщили СМИ, что в магазины на работу приглашают только тех, кто публично не выступал за закрытие магазинов в РФ. "Бунт" произошел еще в первые недели после начала полномасштабной войны – тогда несколько отделов объединились и публично потребовали закрыть магазины "Леруа" в стране-агрессоре. Их просьбу проигнорировали.

Иностранный бизнес уходит из России

После полномасштабного вторжения России в Украину многие международные компании покинули рынок РФ – продав бизнес либо же передав в управление местным менеджерам. Среди самых известных компаний и брендов:

McDonald's (рестораны быстрого питания);

Pizza Hut (пиццерии);

LPP (бренды одежды Reserved, Cropp, Mohito и пр.);

Nissan, Renault (автомобили) и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alibaba Group – главный акционер одного из крупнейших маркетплейсов РФ "Алиэкспресс Россия" – отказалась инвестировать в развитие проекта. Более того, ее примеру последовали и остальные акционеры компании. После этого "Алиэкспресс Россия" провела массовое сокращение персонала, уволив сотни сотрудников.

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