"Ашан" кормит агрессора: сеть решила удвоить свое присутствие в России

Французский ритейлер Auchan планирует открыть новый магазин в России, где будет продавать товары под собственными торговыми марками. Таким образом сеть удвоит свое присутствие на рынке страны-агрессора.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Auchan Retail Russia. Отмечается, что новый магазин будет называется "Мой Ашан".

"Мой Ашан" будет предлагать ассортимент около 900 наименований. 90% будут составлять продукты питания под собственными брендами Auchan", – говорится в сообщении.

Французская сеть наотрез отказалась покидать российский рынок, заявив, что ее главная миссия – "обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам". То есть компания по-прежнему платит налоги в госбюджет РФ и таким образом финансирует войну против Украины.

Более того, Auchan напрямую помогал российским военным (причем под видом гуманитарки для мирных жителей), а также "сдавал" своих сотрудников в военкоматы для мобилизации. Из-за этого Украина призывает к бойкоту сети.

Кому принадлежит "Ашан"

Auchan – это французская корпорация, которой владеет семья Мюлье. Также в "Ассоциацию семьи Мюлье" (Association Familiale Mulliez) входят другие бизнесы, например, Leroy Merlin, который тоже не собирается покидать РФ.

Интересно, что бизнес-империя Мюлье практически не поддается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию, несмотря на всю критику и попытки бойкотов. Бизнесы Мюлье практически не представлены на рынке США, поэтому не боится американских санкций. Также в компании не беспокоятся о своей биржевой оценке, т.к. никогда не выходили на биржу.

Все акции Association Familiale Mulliez хранятся внутри семьи Мюлье. РФ же является одним из главных рынков "Ашана" и приносит компании до 10% прибыли.

Штаб-квартира "Ашана" расположена в городе Круа во Франции. По всему миру работает более 2000 магазинов сети. Однако в каждой стране у компании есть отдельное юридическое лицо, которое занимается управлением местной сетью. В России это "Ашан Ритейл Россия" (Auchan Retail Russia), в Украине – "Ашан Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине инициировали принятие законопроекта, который заставил бы Auchan и другие компании, которые не ушли из России, платить повышенные налоги в нашей стране. Речь шла об увеличении налоговых ставок для таких фирм сразу на 50% для целого ряда платежей. Документ был одобрен депутатами Верховной Рады в первом чтении, однако после этого "завис" в парламенте.