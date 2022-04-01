Metro, Auchan, Leroy Merlin и другим компаниям, работающим в РФ, в Украине поднимут налоги на 50%

Целый ряд глобальных компаний – к примеру, Metro, Auchan, Leroy Merlin и др. – продолжает вести бизнес и платить налоги в России. Фактически они финансируют военные действия, которые развернула РФ в Украине. Однако уже вскоре делать им это станет тяжелее – в связи с принятым (пока за основу) в Верховной Раде законопроектом, увеличивающим налоговые ставки для таких компаний на 50%.

Согласно документу, для компаний, работающих в государстве-агрессоре (России), несмотря на ее полномасштабную войну против Украины, будет повышена в 1,5 раза ставка на ряд налогов. В частности, на:

налог на прибыль предприятий;

экологический налог;

ренту;

налог на имущество.

"Приняли законопроект о повышении налогов на 50% для компаний, не захотевших уходить из России", – прокомментировал введение "налога на сотрудничество с РФ" первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк у себя в Telegram.

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Впрочем, документ дает возможность сотрудничающим с агрессором компаниям избежать повышения налоговой ставки. В частности, это станет возможно в случае, если их хозяйственная деятельность имеет:

социальное;

гуманитарное;

экономическое значение для Украины.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовится ввести санкции против России и компаний, которые сотрудничают и помогают России. Произойти это должно во время ближайшего заседания Совета. "Это будут санкции, которые касаются РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее же в общении с журналистами он отметил, что готовящиеся санкции затронут корпорации и физических лиц, продающих продукцию российскому военно-промышленному комплексу.

"Это большие корпорации, люди и предприятия, которые изготавливали и продолжают изготавливать продукцию ВПК, которые занимаются мощным бизнесом на территории РФ, соответственно, помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, которая продолжает вторжение в Украину", – рассказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что французская компания "Ашан" в ответ на призыв президента Владимира Зеленского уйти из России, заявила, что продолжит свою работу в стране-агрессоре. В сети супермаркетов заявили, что продолжат "кормить население двух стран", имея в виду Россию и Украину.

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