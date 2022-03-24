Anonymous взломали сайты компаний, которые продолжают работать в РФ: ранее им давали 48 часов для выхода с рынка

Группа хакеров Anonymous взломала сайты трех международных компаний, которые отказались уйти из России, не смотря на то, что страна напала на Украину. Речь идет про компании Decathlon, Leroy Merlin и Ашан.

Об этом говорится на Twitter-странице хакеров. Сообщение было опубликовано около 3 часов ночи 24 марта. Anonymous также опубликовали фото со страниц взломанных сайтов.

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Отметим, что несколько дней назад хакеры поставили компаниям, которые продолжают работать в стране-агрессоре, ультиматум. На уход из рынка России им дали 48 часов. Список компаний, о которых идет речь, опубликован не был, однако хакеры выложили коллаж с логотипами.

Исходя из этого, мишенями Anonymous станут как минимум 40 компаний. В том числе, это Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway.

Все эти международные компании, уплачивая в РФ налоги, фактически продолжают спонсировать преступные военные действия страны в Украине – убийства мирных жителей, разрушения домов, объектов критической инфраструктуры, музеев, школ, детских садиков, больниц и целых городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры Anonymous взломали базу данных Центрального банка России. Выложить 35 тысяч файлов, среди которых есть секретные соглашения, должны в течение 48 часов.

Ранее они опубликовали в сети тысячи контактов и паролей корпоративных клиентов Nestlé. Компания не хотела уходить из России, однако после атаки отказалась продавать множество своих продуктов.

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