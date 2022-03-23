Nestlé после протестов и хакерской атаки отказалась продавать часть товаров в России

Компания Nestlé решила отказаться от продажи на российской территории большей части своих продуктов, кроме детского и лечебного питания. Всю полученную в РФ прибыль они обещают переводить на гуманитарную помощь украинцам.

Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовали на официальном сайте. Стоит отметить, что ранее компания ограничилась отменой рекламных бюджетов в РФ. Тогда украинцы по всему миру начали бойкотировать товары компаний и требовать, чтобы они ушли из российского рынка.

К протестам против Nestlé присоединилась и международная группа хакеров Anonymous. Они опубликовали в сети тысячи контактов и паролей корпоративных клиентов Nestlé. А уже на следующий день компания заявила:

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"Пока в Украине бушует война, наша деятельность в России будет сосредоточена на обеспечении населения основными продуктами питания, такими как детское питание и лечебное/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход соответствует нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание".

В результате остановилась работа в России таких брендов как KitKat и Nesquik, среди прочих. "Мы уже прекратили второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в стране. Конечно, мы полностью соблюдаем все международные санкции", – говорится в заявлении.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, группировка хакеров Anonymous взломала и выложила в сеть базу данных Nestlé. Одну из крупнейших пищевых компаний в мире атаковали из-за ее отказала сворачивать бизнес в России, которая ведет кровопролитную войну в Украине.

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