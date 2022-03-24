Anonymous взломали Центробанк РФ: хакеры обещают обнародовать секретные соглашения

Хакеры из международной группы Anonymous взломали Центральный банк России. Они обещают выложить 35 тысяч файлов.

Об этом сообщается на странице группы в Twitter. Обнародовать данные, среди которых есть секретные соглашения, должны в течение 48 часов.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 тысяч файлов будет обнародован в течение 48 часов с секретными соглашениями", – сказано в сообщении.

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Напомним, что хакеры этой группы объявили войну России и ее президента Владимиру Путину после того, как страна начала полномасштабного вторжения в Украину. Одной из самых удачных акций считается взлом российской телесети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры Anonymous опубликовали в сети тысячи контактов и паролей корпоративных клиентов Nestlé. Компания не хотела уходить из России, однако после атаки отказалась продавать множество своих продуктов.

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