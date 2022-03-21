Хакеры Anonymous выдвинули ультиматум 40 компаниям, которые все еще работают в России

Группа хакеров Anonymous пригрозили взломать международные компании, которые отказались уйти из России. На уход из России компаниям дали 48 часов.

"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!" – говорится в сообщении Anonymous.

Хакеры не публиковали список таких компаний отдельно, однако выложили коллаж с логотипами. Исходя из этого, мишенями Anonymous станут как минимум 40 компаний. В том числе, это Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway.

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Эти компании ведут бизнес и платят налоги стране-агрессору. То есть фактически они финансируют военные действия, которые развернула РФ в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер министр Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Nestle Марком Шнайдером, в ходе которых попросил компанию уйти из России. Однако Шнайдер ему отказал.

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