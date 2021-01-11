Акции Twitter обвалились после того, как навсегда удалили аккаунт Трампа

Акции Twitter с 9 января упали на 8% до около 48 долларов за каждую после того, как компания решила навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Об этом следует из данных американской биржи Nasdaq. Еще до блокировки американского политика каждая акция стоила около 51,5 доллара. 11 января стоимость упала на 6%, а с 9 января (когда удалили аккаунт Трампа) на 8%.

"После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", – заявили в Twitter после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа.

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