Акції Twitter обвалилися після того, як назавжди видалили акаунт Трампа
Акції Twitter з 9 січня впали на 8% до близько 48 доларів за кожну після того, як компанія вирішила назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.
Про це свідчать дані американської біржі Nasdaq. Ще до блокування американського політика кожна акція коштувала близько 51,5 долара. 11 січня вартість впала на 6%, а з 9 січня (коли видалили акаунт Трампа) на 8%.
"Після ретельної перевірки останніх твітів, відправлених з аккаунта Дональда Трампа, і того, як вони сприймаються в Twitter і за його межами, ми назавжди заблокували аккаунт через ризик подальшого підбурювання до насильства", – заявили в Twitter після заворушень, які влаштували прихильники Трампа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня в США прихильники Трампа влаштували штурм Капітолію, де засідає Конгрес, і прорвалися всередину. Жертвами сутичок стали п'ятеро людей.
Після цього конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар заявила, що Трамп не повинен залишатися на посаді глави держави.
У Палаті представників від Демократичної партії анонсували готовність подати статтю для оголошення імпічменту Трампу. Документ підтримали 180 осіб.
У Республіканській партії також заговорили про те, що порушення Трампа можуть стати причиною для його відсторонення від влади.
Пенс запропонував альтернативу імпічменту – застосування 25-ї поправки до Конституції США. Вона передбачає відсторонення президента через недієздатність і передачу його повноважень віцепрезиденту.
Однак Трамп висловив упевненість у тому, що Пенс і члени уряду не підуть на такий крок.