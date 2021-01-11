Акції Twitter обвалилися після того, як назавжди видалили акаунт Трампа

Акції Twitter з 9 січня впали на 8% до близько 48 доларів за кожну після того, як компанія вирішила назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

Про це свідчать дані американської біржі Nasdaq. Ще до блокування американського політика кожна акція коштувала близько 51,5 долара. 11 січня вартість впала на 6%, а з 9 січня (коли видалили акаунт Трампа) на 8%.

"Після ретельної перевірки останніх твітів, відправлених з аккаунта Дональда Трампа, і того, як вони сприймаються в Twitter і за його межами, ми назавжди заблокували аккаунт через ризик подальшого підбурювання до насильства", – заявили в Twitter після заворушень, які влаштували прихильники Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL: