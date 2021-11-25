ДТЭК направил руководству 'ГарПок' предупреждение об ответственности за невыплату долгов за 'зеленую' энергию

Компания ДТЭК официально предупредила должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель" об уголовной ответственности за отказ осуществлять выплату долгов перед предприятием из средств целевых "зеленых" еврооблигаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на копию письма адвокатского объединения "Юридическая фирма "Василий Кисиль и Партнеры", представляющая интересы "ДТЭК ВИЭ".

"Мы настойчиво просим соблюдать требования законности в действиях любых должностных лиц и требуем немедленно осуществить погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, перед предприятиями "ДТЭК ВИЭ", - говорится в письме.

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Адвокаты предупредили должностных лиц ГП "Гарантированный покупатель", что использование средств предприятий "ДТЭК ВИЭ", которые сейчас содержатся на счетах госпредприятия, в других целях, чем на погашение долга за произведенную "зеленую" энергию перед предприятиями ДТЭК, является уголовным преступлением.

"Обращаем внимание на то, что перечисление (оплата) ГП "Гарантированный покупатель" 3,04 млрд грн в пользу любых других субъектов хозяйствования, в том числе, других производителей ВИЭ, не входящих в группу ДТЭК, или на какие-либо другие цели будут грубым нарушением действующего законодательства Украины и прав производителей по "зеленому" тарифу, входящих в группу ДТЭК", - говорится в письме.

Подобные действия будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 206, ст. 2222 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.