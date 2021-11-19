'ДТЭК Энерго' за 9 месяцев 2021 года получило убыток 1,9 млрд грн

Компания "ДТЭК Энерго" за первые три квартала 2021 года получила чистый убыток 1,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

"С начала работы новой модели рынка электроэнергии систематически принимались нормативные документы, направленные на снижение цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ). В результате цена зачастую была ниже экономически обоснованного уровня производства электроэнергии, что привело к формированию убытков. Кроме того, с компанией не провели полный расчет за предоставленные услуги на балансирующем рынке", — сообщили в компании, уточнив, что долг на балансирующем рынке перед ДТЭК Энерго на 30 сентября составлял 1,9 млрд грн.

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Выручка компании за отчетный период составила 35,9 млрд грн, что на 13,7% выше показателя за 9 месяцев 2020 года. Рост выручки в основном произошел за счет увеличения на 12% объема отпуска электроэнергии.

В компании отметили, что для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы Украины ТЭС ДТЭК Энерго в отдельные периоды несли повышенную нагрузку и работали выше прогнозного баланса производства электроэнергии в Украине.

ДТЭК Энерго за 9 месяцев текущего года увеличил капитальные инвестиции на 55%, – до 3,2 млрд грн.

Компания провела активную подготовку к отопительному сезону. За январь-сентябрь текущего года шахты ДТЭК Энерго добыли 12,3 млн тонн угля марки "Г" и ввели в работу 22 новые лавы.

Кроме того, для работы теплоэлектростанций ДТЭК Энерго заблаговременно законтрактовал необходимый объем угля в Польше, Казахстане и США. В частности, для прохождения отопительного периода будет импортировано почти 2 млн тонн угля, из которых в сентябре-октябре 356 тыс. тонн уже поставлено в Украину.

В ремонтную кампанию энергоблоков ДТЭК Энерго направил 1,7 млрд грн по итогам 9 месяцев текущего года, всего в этом году планируется инвестировать в ремонты ТЭС почти 2,5 млрд грн.