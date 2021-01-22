Доллар и евро подскочили: на сколько подорожала валюта в Украине

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
2,3 т.
Доллар и евро подскочили: на сколько подорожала валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 22 января, на отметке 28,25 грн/$.

За сутки американская валюта подорожала на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,36 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 22 копейки.

Доллар и евро подскочили

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,13 грн/$;

  • Продажа – 28,35 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 34,00 грн/€;

  • Продажа – 34,45 грн/€.

Курс евро в банках
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время не будет выбиваться из диапазона 28,1 грн/$, сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.

УкраинаКурс валютНациональный банк Украины