Каким будет курс доллара на выходных: эксперт сделал прогноз

Курс гривни по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 грн/$.

Стоимость нацвалюты сейчас находится на уровне 28,05 грн/$ после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с представителями Международного валютного фонда решение правительства вернуть госрегулирование цен на газ для населения. Об этом сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии OBOZREVATEL.

В результате МВФ обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, и такое решение может привести к нарушению обязательств, прописанных в меморандуме о сотрудничестве.

По словам эксперта, нерезиденты следят за НБУ, который на фоне ускорения инфляции пойдет на повышение учетной ставки. В свою очередь, Минфин при размещении не сможет так долго предоставлять 12% доходность по гривне для длинных ОВГЗ, поскольку данная нагрузка будет существенна для экономики.

Шевчишин отметил, что в итоге рынок может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".