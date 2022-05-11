Золото с привкусом криптовалюты: как будет выглядеть Биткоин-сити в Сальвадоре

Власти Сальвадора впервые представили масштабную модель Биткоин-сити – еще не построенного "криптовалютного" города, всех жителей которого освободить от налогов. Макет представлен в золотом цвете, но в самом город будет много зелени, набережные и аэропорт.

Футуристический проект показал в своем Twitter местный президент Найиб Букеле. Сложно судить о правильности момента для презентации – рынок виртуальных активов уже пятую неделю подряд испытывает падение. Согласно данным крупнейшей криптовалютной биржи Европы WhiteBIT, биткоин обновил свой ценовой минимум с июня 2021 года на уровне $29,1 тыс., подешевев на 24% за неделю.

Согласно задумке архитектора, дороги в центральной части Биткоин-сити сходятся в форме шестиугольника – знака блокчейн-технологии. А непосредственно в центре построят площадь с буквой B – знаком биткоина.

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Кроме того, в городе планируют установить несколько необычных строений – предполагаемо, туристических достопримечательностей. Для связи с внешним миром на островном городе будет аэропорт с как минимум восемью воротами.

Также в городе создадут множество причалов для яхт и катеров. При этом, по словам Букеле, в Биткоин-сити будет множество зеленых зон, что не удивительно для тропиков, где расположена страна.

"Нет, город не будет из золотого металла – это всего лишь выбор цвета для масштабной модели, сделанный архитектором. Фактический город будет преимущественно зеленым (деревья) и синим (море)", – пишет президент.

Одна из особенностей проекта – питание от геотермальных станций, созданных на базе вулкана, от которых также будут питаться и многие майнинговые фермы. Очевидно, на самом вулкане власти планируют создать открытую смотровую площадку.

По словам Найиба Букеле, работа над реализацией его задумки идет прекрасно, но как на самом деле обстоят дела, приходится лишь догадываться. Основным источником финансирования строительства должен был стать выпуск обеспеченных первой криптовалютой 10-летних "биткоин-облигаций" с 6,5% доходности.

Власти планировали выпустить такие облигации к 15--0 марта, а от продажи предполагалось привлечь $1 млрд. Но на фоне нестабильности на мировых финансовых рынках эти планы пришлось отложить на первую половину 2022 года, то есть до июля.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, далеко не все сальвадорцы разделяют криптооптимистичные взгляды своего президента. Согласно исследованию, спустя 8 месяцев после признания биткоина законным платежным средством, эту криптовалюту принимает лишь каждый пятый бизнес в Сальвадоре, а больше половины граждан лишь однажды воспользовались "национальным" криптокошельком – чтобы снять начисленные государством $30.