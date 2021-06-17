Всемирный банк заявил, что не может поддержать биткоин: курс ушел вниз

Во Всемирном банке заявили, что не могут помочь внедрению биткоинов в Сальвадоре, хотя власти обращались за поддержкой. Решение объясняется недостатками первой криптовалюты в плане вреда окружающей среде и прозрачности.

Об этом сообщает Reuters. "Мы полны решимости помогать Сальвадору разными способами, в том числе в обеспечении прозрачности валют и регуляторных процессов. Хотя правительство действительно обратилось к нам за помощью по биткоинам, но это не то, что Всемирный банк может поддержать, учитывая недостатки окружающей среды и прозрачности", – заявил представитель Всемирного банка.

Отметим, что после заявления Всемирного банка курс биткоина просел до $38,22 тыс. Однако сейчас цена поднялась до $39,33 тыс., об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

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Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя 17 июня сообщил, что страна Центральной Америки обратилась за технической помощью к Банку, поскольку она стремится использовать биткоин в качестве параллельного законного платежного средства наряду с долларом.

Селайя также добавил, что текущие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) были успешными, хотя на прошлой неделе в фонде заявили, что страна может столкнуться с "макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами" из-за принятия биткоинов.

Ранее сообщалось, что после длительного снижения биткоин вернулся к стабильному росту курса. Так, первая криптовалюта выросла в цене выше $40 тыс. после того, как американский бизнесен Илон Маск рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.

"Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткоин-транзакции", – написал предприниматель.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до $46 тыс., однако это произойдет только после прохождения отметки в $40 тыс. При этом в ценовом диапазоне $33-40 тыс. крупные держатели криптоактивов приобрели около 461 000 биткоинов.