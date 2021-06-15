Курс биткоина взлетит до рекордной отметки: аналитики озвучили прогноз

Курс биткоина может взлететь до $46 тыс., однако это произойдет только после прохождения отметки в $40 тыс. При этом в ценовом диапазоне $33-40 тыс. крупные держатели криптоактивов приобрели около 461 000 биткоинов.

Кроме того, первая криптовалюта может взлететь до $50-60 тыс. Об этом сообщили аналитики Whalemap в Twitter.

Напомним, после длительного снижения биткоин вернулся к стабильному росту курса. Так, первая криптовалюта выросла в цене выше $40 тыс. после того, как американский бизнесен Илон Маск рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.

Видео дня

Маск разъяснил свою позицию в Twitter. "Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткоин-транзакции", – написал предприниматель.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.