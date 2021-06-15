Курс биткоина взлетит до рекордной отметки: аналитики озвучили прогноз
Курс биткоина может взлететь до $46 тыс., однако это произойдет только после прохождения отметки в $40 тыс. При этом в ценовом диапазоне $33-40 тыс. крупные держатели криптоактивов приобрели около 461 000 биткоинов.
Кроме того, первая криптовалюта может взлететь до $50-60 тыс. Об этом сообщили аналитики Whalemap в Twitter.
Напомним, после длительного снижения биткоин вернулся к стабильному росту курса. Так, первая криптовалюта выросла в цене выше $40 тыс. после того, как американский бизнесен Илон Маск рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.
Маск разъяснил свою позицию в Twitter. "Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткоин-транзакции", – написал предприниматель.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.
Власти северо-западной китайской провинции Цинхай и района в соседнем Синьцзяне закрыли на этой неделе проекты по добыче криптовалют. Таким образом Китай усиливает давление на криптоактивы после того, как глобальный рост цен на биткоины возродил местные спекуляции.
Один из крупнейших банков США State Street объявил о начале работы с цифровыми активами. Так, будет создано отдельное криптовалютное подразделение.