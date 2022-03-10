Владимир Кличко продаст криптомишек ради помощи Украине в войне

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко совместно с нью-йоркским уличным артистом WhIsBe выпустили коллекцию невзаимозаменяемых токенов NFT. Все деньги от продажи пойдут на помощь украинцам, которые оказались в тяжелой гуманитарной ситуации из-за вторжения российских войск.

Об этом в своем Instagram сообщил сам Кличко. С целью собрать пожертвования для Украины на NFT-площадке OpenSea была выпущена коллекция Vandalz for Ukraine: WhIsBe x Wladimir Klitschko.

“Рад объединить усилия с художником WhIsBe, который создал 4 NFT-версии своих легендарных мишек в цветах украинского флага. Все вырученные средства от аукциона пойдут напрямую на поддержку народа Украины", – пишет Кличко.

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Цена лотов варьируется от 0,04 до 100 Ethereum (от $104 до $260 000). Полученные деньги перечислят в фонды Украинского общества Красного Креста и ЮНИСЕФ.

“Искусство может быть прекрасным на многих уровнях, если оно служит человечеству. Украина нуждается в вашей помощи. Пожалуйста, поддержите это великое дело и присоединяйтесь", – призывает Владимир Кличко подписчиков.

WhisBe (сокращение от What Is Beauty – "Что такое красота") стал известен благодаря своим фирменным мишкам Vandal Gummy. Это скульптуры желейных мишек с плакатами, которые обычно используют при съемке задержанных в полицейских участках США. Стоимость таких произведений искусства может достигать $250 тыс.

“Я благодарен за возможность послужить всеобщему благу. Использовать искусство и эту новую технологию для помощи нуждающимся, оказывая им немедленную помощь в любой точке мира – невероятно", – отметил по этому поводу художник.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка привлечь NFT для помощи украинцам. Ранее волонтеры и художники из разных уголков Украины создали NFT-коллекцию, демонстрирующую волю, дух и несгибаемость украинского народа. Средства от ее продажи будут направлены на помощь армии.

Кроме того, команда NFT-проекта Bored Ape Yacht Club пожертвовала Украине свыше $1 млн в Ethereum. Коллекционные токены от BAYC считаются одними из самых известных и поэтому самых дорогих – среди прочих их покупали американский рэпер Eminem и канадский певец Джастин Бибер.

Также OBOZREVATEL сообщал о планах правительства Украины выпустить невзаимозаменяемые токены, все вырученные деньги с которых пойдут на поддержку вооруженных сил страны. Однако ни национальную криптовалюту, ни другие токены выпускать не планируют.