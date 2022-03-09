Украинские художники создали NFT коллекцию: заработанные деньги направят на помощь армии

Неприбыльная организация Art 4 Peace In Ukraine создала NFT коллекцию, средства от продаж токенов которой будут направлены на помощь армии. Все работы проекта размещены на всемирно известном рынке NFT – OpenSea.io.

Уникальную коллекцию NFT, демонстрирующую волю, дух и несгибаемость украинского народа, собрала группа украинских волонтеров и художников из разных уголков Украины.

"Украинцы – миролюбивая нация, если их свобода не находится под угрозой. Мы любим музыку и путешествия, мы хорошие инженеры и фермеры, мы гостеприимны и дружны. Однако из-за российского вторжения нам приходится браться за оружие и защищать родную землю. Эта коллекция изображает черты украинцев в темные времена нашей истории", – рассказали организаторы проекта.

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"Каждая монета, заработанная благодаря этим шедеврам и инвесторам, будет передана нашим неутомимым добровольцам и жертвам войны, а также будет израсходована на средства защиты местной обороны", – отметили в организации.