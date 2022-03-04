Криптовалюта против войны: Украина продаст первый государственный NFT

Правительство Украины выпустит невзаимозаменяемые токены (NFT), все вырученные деньги с которого пойдут на поддержку вооруженных сил страны. Ранее власти обещали провести эйрдроп среди всех, кто пожертвовал криптовалюту в соответствующий фонд.

Аирдроп (airdrop) – это маркетинговая стратегия, которая заключается в бесплатной раздачи виртуальных активов, различных монет и токенов. Он должен был состояться 3 марта, но министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Twitter, что этого не будет.

"После тщательного рассмотрения мы решили отменить аирдроп. С каждым днем ​​желающих помочь Украине дать отпор агрессии становится все больше. Вместо этого мы скоро объявим об NFT в поддержку Вооруженных сил Украины", – заявил Федоров.

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Основатель децентрализованной платформы Tron Foundation Джастин Сан, который уже перевел Украине $200 тыс. в USDT, назвал инициативу властей "мудрым решением". Также глава украинской Минцифры подчеркнул: правительство не планирует выпускать какие-либо взаимозаменяемые токены, поэтому национальной криптовалюты в Украине не будет.

Стоит отметить, что основательница российской панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова уже провела NFT-аукцион, на котором в качестве лота продала украинский флаг за $6,7 млн. Созданная ею децентрализованная организация UkraineDAO перечислит эти деньги и другие пожертвования благотворительной организации "Вернись живым".

По состоянию на 4 марта, согласно данным Slowmist, в криптовалютный фонд помощи Украине поступило $38,46 млн (свыше 1,15 млрд гривен). Принимаются транзакции в пяти криптовалютах:

Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80;

Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr;

TRX и USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7;

BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80.

Кроме того, помочь украинским военным можно и через платформу WhitePay – принимаются платежи в более чем 90 криптоактивах. Все транзакции будут автоматически конвертированы в гривну и перечислены в фонд помощи Вооруженным силам Украины. Партнер проекта, одна из крупнейших европейских криптовалютных бирж WhiteBIT, уже перечислила на гуманитарную помощь украинцам $1 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, мошенники цинично воспользовались тяжелой ситуацией, в которой оказалась Украина и украинцы и тоже объявили "сбор средств". Они рассылают электронные письма, в которых указывают криптокошельки, которые принадлежат не властям, а самим злоумышленникам.