В Лондоне вспыхнул скандал из-за рекламы криптовалюты: не обошлось без Маска

Реклама на автобусных остановках и в метро Лондона криптовалюты Floki Inu, названной в честь собаки американского миллиардера Илона Маска, стала причиной скандала. Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) уже начало расследование на этот счет.

Как сообщает Financial Times, регулятор попытается выяснить, не нарушает ли эта рекламная кампания маркетинговые стандарты Соединенного Королевства. Это происходит на фоне растущих настроений в пользу полного запрета рекламы криптопродуктов в общественном транспорте британской столицы.

Ранее несколько членов Лондонской ассамблеи, которая курируется администрацией города, поддержали призывы запретить рекламу криптопродуктов в госсекторе. В противном случае они требуют пересмотреть подход оператора общественного транспорта Transport for London (TfL) к таким маркетинговым кампаниям.

Видео дня

По этому поводу TfL уже подала запрос в ASA и Управление финансового надзора. "Как только TfL получит их мнение, можно будет рассматривать дальнейшие действия", – говорят в организации.

Причиной для шумихи стали расклеенные в лондонской подземке и на автобусных остановках объявления. "Упустил DOGE? Лови Floki", – призывают создатели токена-мема.

Авторы рекламной кампании отрицают какие-либо нарушения со своей стороны. В управлении Floki Inu считают, что их реклама в Лондоне соответствует всем законам и постановлениям.

"Рекламные объявления были одобрены юридическим и руководящим органом по реализации рекламы", – говорят представители криптовалюты. Однако в TfL подчеркивают, что реклама любого криптопроекта должна содержать отказ от ответственности за последствия таких инвестиций.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал вокруг рекламы криптопродуктов в лондонском общественном транспорте. По данным BBC, в мае ASA запретила кампанию криптовалютной платформы Luno, в которой звучал призыв покупать биткоин. Такую рекламу объявили вводящей в заблуждение, поскольку она побуждала людей вкладывать деньги в нерегулируемые финансовые активы.

Данный вопрос обсуждается в Великобритании уже не первый год. В 2020 году Казначейство королевства предложило ужесточить правила рекламирования большинства криптовалют. А в ноябре 2021-го либеральные демократы и члены партии зеленых в Лондонской ассамблеи призвали TfL вообще больше не рекламировать криптопроекты. По крайней мере, до тех пор, пока эта область не будет регулироваться.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Великобритания – не единственная страна, где озаботились вопросом рекламного продвижения криптовалют. Например, в Индии уже разрабатывается законопроект, который может вовсе это запретить.