Запрет на расчеты и рекламу. В Индии "прижали" биткоин и другие криптовалюты

Индийское правительство решило не запрещать криптовалюты в стране полностью и разработало гибкий план регулирования этой сферы. Такой тип активов планируют запретить в качестве средства оплаты, но разрешить как инвестиционный актив.

Об этом сообщило The Economic Times после встречи правительства Нарендры Моди с представителями криптоиндустрии, которая состоялась 15 ноября. Еще ранее власти провели на этот счет серию закрытых переговоров с Резервным банком Индии (RBI).

Ссылаясь на осведомленные источники, журналисты утверждают, что индийский Кабмин разрабатывает новый законопроект о криптовалюте. Он предполагает три основных аспекта обращения с цифровыми активами:

Видео дня

запрет на использование виртуальных валют для платежей и закрытия бизнес-сделок;

запрет на "активное привлечение предложений" о криптовалюте , который будет включать запрет рекламы;

при этом криптовалюту хотят оставить в качестве инвестиционного актива, приравняв к золоту, акциям и облигациям.

По данным источника, законопроект планируют вынести на рассмотрение Кабмина в ближайшие две-три недели, а также рассмотреть на зимней сессии парламента. Функции регулятора на себя может взять Совет по ценным бумагам и биржам Индии, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято.

Кроме того, 16 ноября губернатор RBI Шактиканта Дас выразил обеспокоенность насчет криптовалют. По его словам, они угрожают макроэкономической и финансовой стабильности страны.

Также Дас заявил о недостаточном контроле за движением капитала и преувеличении количества транзакций, объемов торговли криптовалютами и числа криптокошельков в Индии. Подразумевается, что в связи с этим Резервный банк отдает предпочтение полному запрету криптовалюты в Индии.

Ранее в июле Верховный суд Индии по иску двух частных юристов потребовал от Совета по ценным бумагам и биржам стандартизировать рекламу криптовалют на телевидении страны. После этого одни из крупнейших криптобирж страны WazirX и Bitbins приостановили трансляцию своей рекламы на ТВ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что индийский миллиардер Нихил Камат раскритиковал инвестирование в криптовалюту и, в частности, в биткоин. Бизнесмен открыто поддержал инвестиции в гарантированные государством активы.