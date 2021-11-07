В США взлетели цены на собак шиба ину: виновата криптовалюта

На фоне колоссального роста стоимость криптовалюты Shiba Inu в США криптоинвесторы ринулись покупать "прототип" этого токена – щенков японской породы шиба ину. Хозяином одной из таких собак является и миллиардер Илон Маск.

Как сообщает Bloomberg, стоимость щенков доходит до $2500. Во всяком случае, именно столько выложил за своего щенка американец Сет Джонсон. Мужчина назвал пса в честь малоизвестного токена EverRise и отметил, что заводчик не принял цифровую валюту.

Владелица питомника Rodel Shibas в штате Пенсильвания Сандра Роленайтис утверждает, что в последние месяцы получает по 150-200 заявок от желающих приобрести такого щенка.

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Женщина жалуется, что некоторые семьи хотят завести шиба ину лишь из-за волны популярности, на которой сейчас находится эта порода. Роленайтис считает виновником такой тенденции Маска.

Стоит отметить, что Маск тоже является хозяином одной из шиба ину – своего питомца он завел в сентябре 2021 года и назвал его Флоки. На своей странице в Twitter он опубликовал пару снимков питомца, которые набрали в совокупности более 700 тыс. "лайков".

Стоит отметить, что ранее глава Tesla неоднократно подпитывал своими заявлениями общественный интерес к криптовалюте-мему Dogecoin, символом которой также является реальный шиба ину – Чимсу из Японии. По данным криптобиржи WhiteBIT, курс Dogecoin на 7 ноября составляет $0,2608701.

Согласно информации Американского клуба собаководства, шиба ину входят в топ-50 самых популярных пород среди американцев – в 2020 они заняли 43 место в этом рейтинге. А самые популярные породы - это лабрадор-ретривер и французский бульдог.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила раздавать своим посетителям криптовалюту. У любителей фастфуда есть шанс получить Dogecoin, Bitcoin и Ethereum.