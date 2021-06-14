В JP Morgan спрогнозировали новый обвал биткоина: как может измениться цена

Исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.

Об этом сообщает издание Business Insider. Панигирцоглу отметил, что основные покупатели были привлечены к биткоину, поскольку цена начала расти в начале 2021-го. Но, по его словам, резкий рост стоимости затем начал их отталкивать.

"Если вы прямо сейчас спросите институциональных инвесторов, является ли $50 тыс. или $60 тыс. привлекательным уровнем для биткоинов, они, скорее всего, ответят, что нет. Я боюсь, что нам, возможно, потребуется увидеть, как биткойн опустится ниже $30 тыс., чтобы этот институциональный интерес значительно вырос", – сказал Панигирцоглу.

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Отметим, что мнение стратега отличается от суждений некоторых других экспертов, которые считают, что падение ниже $30 тыс., вероятно, приведет к дальнейшим проблемам для главной криптовалюты. Старший аналитик валютной фирмы Oanda Эдвард Мойя заявил на прошлой неделе, что "прорыв ниже $30 тыс. может вызвать огромный импульс продаж".

По данным биржи CoinDesk, биткоин стоит $40,52 тыс. За последние сутки криптовалюта выросла на 12,40%.

Ранее сообщалось, что американская компания Tesla снова будет продавать свои электромобили за биткоины. Это случится тогда, когда хотя бы 50% энергии, затрачиваемой для производства первой криптовалюты, будет экологичной.

"Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткойн-транзакции", – написал Илон Маск в Twitter.

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