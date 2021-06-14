В JP Morgan спрогнозировали новый обвал биткоина: как может измениться цена
Исполнительный директор и стратег американского финансового холдинга JP Morgan Николаос Панигирцоглу заявил, что биткойну, возможно, придется упасть ниже $30 тыс., чтобы привлечь институциональных инвесторов. Одна из главных причин недавнего падения курса первой криптовалюты – резкое снижение интереса со стороны крупных игроков.
Об этом сообщает издание Business Insider. Панигирцоглу отметил, что основные покупатели были привлечены к биткоину, поскольку цена начала расти в начале 2021-го. Но, по его словам, резкий рост стоимости затем начал их отталкивать.
"Если вы прямо сейчас спросите институциональных инвесторов, является ли $50 тыс. или $60 тыс. привлекательным уровнем для биткоинов, они, скорее всего, ответят, что нет. Я боюсь, что нам, возможно, потребуется увидеть, как биткойн опустится ниже $30 тыс., чтобы этот институциональный интерес значительно вырос", – сказал Панигирцоглу.
Отметим, что мнение стратега отличается от суждений некоторых других экспертов, которые считают, что падение ниже $30 тыс., вероятно, приведет к дальнейшим проблемам для главной криптовалюты. Старший аналитик валютной фирмы Oanda Эдвард Мойя заявил на прошлой неделе, что "прорыв ниже $30 тыс. может вызвать огромный импульс продаж".
По данным биржи CoinDesk, биткоин стоит $40,52 тыс. За последние сутки криптовалюта выросла на 12,40%.
Ранее сообщалось, что американская компания Tesla снова будет продавать свои электромобили за биткоины. Это случится тогда, когда хотя бы 50% энергии, затрачиваемой для производства первой криптовалюты, будет экологичной.
"Когда будет получено подтверждение разумного (50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит биткойн-транзакции", – написал Илон Маск в Twitter.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Власти северо-западной китайской провинции Цинхай и района в соседнем Синьцзяне закрыли на этой неделе проекты по добыче криптовалют. Таким образом Китай усиливает давление на криптоактивы после того, как глобальный рост цен на биткоины возродил местные спекуляции.
Один из крупнейших банков США State Street объявил о начале работы с цифровыми активами. Так, будет создано отдельное криптовалютное подразделение.