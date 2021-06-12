Китай усиливает давление на криптовалюты: известны подробности

Власти северо-западной китайской провинции Цинхай и района в соседнем Синьцзяне закрыли на этой неделе проекты по добыче криптовалют. Таким образом Китай усиливает давление на криптоактивы после того, как глобальный рост цен на биткоины возродил местные спекуляции.

Об этом сообщает Reuters. Отметим, что на Китай приходится более половины мирового производства биткоинов, но некоторые майнеры рассматривают возможность переезда после того, как правительство пообещало ограничить добычу и торговлю.

Синьцзян – крупнейший в Китае центр добычи биткоинов, на который приходится около трети всех вычислительных мощностей. Цинхай находится на девятом месте, согласно данным Кембриджского университета.

Видео дня

Кроме Государственного совета, три отраслевых органа запретили финансовые и платежные услуги, связанные с криптовалютой. Это стало одной из причин глобальной распродажи, которая на короткое время лишила 1 триллиона долларов капитализации рынка.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США State Street объявил о начале работы с цифровыми активами. Так, будет создано отдельное криптовалютное подразделение.

Новое подразделение будет основываться на текущих цифровых возможностях State Street и будет расширяться за счет криптовалют, цифровой валюты центрального банка, блокчейна и токенизации.

Как сообщал OBOZREVATEL: