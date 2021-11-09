У Нью-Йорка появилась своя криптовалюта

После того, как новый мэр Нью-Йорка проявил достаточно лояльное отношение к криптовалютам, город получит собственную цифровую валюту. Криптоактивисты из CityCoins решили создать токен NYCCoin – в честь города "Большого яблока".

При этом на своем сайте разработчики утверждают, что их проект никак не связан с властями города. При этом они планируют, что NYCCoin будут использовать для различных городских инициатив.

Майнинг NYCCoin начнется 10 ноября. Криптовалюта построена на базе протокола Stacks (STX), который использует функционал блокчейна биткоина. Для майнинга любой желающий может переслать свои токены STX – 30% будут помещены в специальный городской кошелек, а оставшиеся 70% – накоплены для заработка STX и биткоинов.

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Разработчики утверждают, что городская община может в любой момент затребовать у властей использовать криптовалютную казну. В дальнейшем "городской токен" может использоваться для улучшения инфраструктурных проектов либо запрограммирован для кредитования, исполнения смарт-контрактов и других нужд.

Долгое время отношение к криптоориентированным компаниям в штате Нью-Йорк считалось одним из самых строгих в США. Чтобы вести деятельность, они с 2019 года они обязаны получать лицензию BitLicense в Управлении финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

Однако позиция нового избранного мэра Эрика Адамса, который вознамерился сделать Нью-Йорк мировым центром криптоотрасли, может принести городу свои плоды и заработать десятки миллионов долларов. Всего за три месяца запущенный в августе первый "городской токен" MiamiCoin принес Майами более $21 млн.

"Мы рады приветствовать вас в глобальном доме Web3! Мы рассчитываем на технологии и инновации, которые помогут двигаться нашему городу вперед", – так Адамс прокомментировал объявление CityCoins в Twitter.

Стоит отметить, что Web 3.0 – это концепция "нового" децентрализованного Интернета без единого органа контроля и цензуры. Данная система основана на блокчейне и поэтому отходит от использования серверов, без которых невозможно существование Web 2.0.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в своем новом докладе аналитики Федеральной резервной системе США называют криптовалюту (и в частности стейблкоины) одной из главных угроз финансовой стабильности страны.