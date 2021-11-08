В школах Нью-Йорка появятся "уроки биткоина"

Избранный мэром Нью-Йорка демократ Эрик Адамс предложил ввести в городских школах "уроки биткоина". На данной дисциплине ученики освоят вопросы, связанные с технологией блокчейн, управлением криптовалютой и цифровыми активами.

"Когда я говорил на улице о блокчейне и биткойнах, молодежь останавливалась и спрашивала меня: "Что это? ... Мы должны открыть наши школы, чтобы они обучали технологиям и новому образу мышления, когда дело доходит до оплаты товаров и услуг" - рассказал Адамс в интервью CNN.

Политик не уточнил, насколько глубоко школьники должны освоить криптотехнологии. В то же время, сам градоначальник не смог в прямом эфире ответить на вопрос, чем является биткоин.

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"Это непросто даже для специалистов. Это новый способ оплаты товаров и услуг по всему миру", - сказал 61-летний политик.

Стоит отметить, что в некоторых американских школах и колледжах уже можно встретить уроки о криптовалюте, а в марте этого года Палата представителей штата Джорджии приняла закон рекомендующий внедрить в средних школах программу финансовой грамотности, которая бы включала и тему криптовалюты.

Кроме того, Адамс выступил за более широкое применение бизнесом криптовалюты, намекнув, что при нем в Нью-Йорке могут начать принимать оплату в биткоинах. "Мы изучим это и будем действовать осторожно. Мы собираемся сделать это правильно", - заверил нью-йоркский мэр.

Ранее Адамс уже неоднократно выступал в поддержку широкого применения криптовалюты. Он заявлял, что три свои первые зарплаты на посту собирается получить в биткоинах (официально в должность он вступит в январе 2022 года). Также он намеревался сделать Нью-Йорк центром инноваций в сфере блокчейна и криптовалюты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, первым американским политиком, который официально заявил р намерении получать зарплату в криптовалюте, был мэр Майами Фрэнсис Суарес.