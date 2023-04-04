Twitter изменил логотип: решение Маска взвинтило курс известной криптовалюты

В сети микроблогов Twitter незначительно обновился дизайн. Такие перемены привели к тому, что котировки популярной криптовалюты Dogecoin взлетели на треть.

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Некоторые пользователи платформы заметили, что вместо привычной им голубой птички (логотипа всей соцсети) на месте кнопки "Домой" в верхнем левом углу страницы появилось фото собаки породы шиба-ину. Это изображение является логотипом криптовалюты Dogecoin, сторонником которой долгое время является гендиректор Twitter, американский миллиардер Илон Маск.

Нельзя сказать, что такая перемена прошла без внимания с его стороны. На своей странице миллиардер опубликовал посвященный этому мем и напомнил, что ранее обещал купить Twitter и заменить логотип соцсети на шиба-ину. Однако в самой компании произошедшее никак не прокомментировали.

Случившееся благоприятно сказалось на курсе DOGE. Стоимость мем-коина выросла на 30% – с $0,077 до $0,102 за монету. Кроме того, Dogecoin стал одним из самых обсуждаемых трендов в Twitter.

Стоит отметить, что Маск уже не первый год поддерживает Dogecoin. Например, в 2021 году принадлежащая ему компания-производитель электрокаров Tesla начала принимать этот альткоин в качестве оплаты некоторых своих товаров.

Миллиардер и сам признавался, что инвестировал средства в криптовалюту, включая DOGE. Кроме того, он купил эти монеты и для своего сына.

Обновление дизайна Twitter произошло на фоне судебного процесса, в котором инвесторы Dogecoin требуют от Маска $258 млрд. В иске говорится, что один из богатейших людей в мире умышленно раздул стоимость DOGE, чтобы потом продать свои запасы криптовалюты ради миллиардной выгоды. Сам Маск утверждает, что не продал ни одного DOGE, а только продолжает пополнять запасы этого актива.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что Dogecoin принимают и другие компании американского миллиардера – за эту криптовалюту можно было купить духи Burnt Hair, выпущенные The Boring Company. Также Илон Маск анонсировал прием платежей в DOGE и его космической компанией SpaceX.

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