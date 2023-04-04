У Маска хотят отсудить $258 млрд: адвокаты миллиардера обратились к суду

Американский миллиардер Илон Маск просит суд отклонить иск, в котором он обвиняется в продвижении криптовалюты Dogecoin. Группа истцов еще в 2022 году потребовала у него $258 млрд, обвинив в поддержке финансовой пирамиды.

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Выступая в федеральном суде Манхэттена, адвокаты гендиректора Tesla назвали иск инвесторов Dogecoin "причудливой выдумкой", сообщает Reuters. По их словам, истцы так и не смогли объяснить как именно один из богатейших людей на планете пытался обмануть инвесторов DOGE или какие риски он пытался скрыть.

Маск действительно неоднократно в своем Twitter поддерживал этот мем-коин. Но нанятые им юристы назывют твиты их подзащитного слишком расплывчатыми для того, чтобы их можно было рассматривать в качестве доказательства мошенничества.

"Нет ничего противозаконного в том, чтобы публиковать в Twitter слова поддержки или забавные фотографии легальной криптовалюты, рыночная капитализация которой по-прежнему составляет почти $10 млрд. Этот суд должен положить конец фантазии истцов и отклонить их иск", – заявили адвокаты.

Отдельно они также опровергли заявление инвесторов о том, что Dogecoin является не криптовалютой, а ценной бумагой.

В свою очередь, адвокат инвесторов Эван Спенсер выразил уверенность в том, что суд встанет на их сторону. "Мы как никогда прежде уверены в том, что наше дело будет успешным", – заявил он в электронном письме суду.

Инвесторы обвиняют миллиардера в том, что они понесли убытки, торгуя DOGE. Якобы Илон Маск умышленно добился взлета стоимости Dogecoin более чем на 36 000% за два года, чтобы потом допустить резкое падение ее курса. При этом он получил миллиардные доходы, хотя осознавал то, что этой криптовалюте не хватает внутренней стоимости.

В связи с этим инвесторы требуют не только огромную компенсацию, но и также запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin. Также в случае проигрыша суд может обязать бизнесмена публично назвать торговлю этим активом "азартной игрой".

Вторым ответчиком по делу является некоммерческая организация Dogecoin Foundation, которая также добивается отклонения иска.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее миллиардер признавался, что владеет криптовалютой, в том числе и DOGE, а также что он купил такие монеты своему сыну. А после подачи иска он заявил, что продолжит поддерживать DOGE и докупать монеты первого мем-коина.

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