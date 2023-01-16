Страха больше нет, сложность на максимуме: что происходит с дорожающим биткоином

Впервые за месяц покорив отметку в $19 тыс. за монету, биткоин взлетел до $21 тысячи, а сложность его майнинга обновила свой рекорд. Кроме того, настроения участников рынка впервые за долгое время вышли из страха.

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Одним из самых популярных индикаторов настроений крипторынка считается Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index). Этот показатель разбит на пять категорий (от "крайнего страха" до "крайней жадности") и определяется с учетом волатильности курса биткоина, динамики и объемов торгов, а также сообщений в соцсетях и трендов Google.

В целом, из категорий "страха" и "крайнего страха" индикатор практически не выходил с апреля 2022 года, а в июле даже был установлен рекорд – 70 дней "крайнего страха", чего прежде не случалось никогда. Однако 15 января этот показатель впервые за очень длительное время поднялся до "нейтральных" 52 баллов.

Это происходит на фоне последнего рывка биткоина, который обновил свой 4-месячный максимум. 14 и 15 января первая криптовалюта активно тестировала уровень в $21 тыс. за монету, но, по данным крупнейшей европейской криптобиржи украинского происхождения WhiteBIT, по состоянию на 16 января торгуется на уровне $20,8 тыс. за BTC.

Курс актива за последнюю неделю вырос на 23,5%, отбив все потери, которые актив понес после дефолта известной криптобиржи FTX. Среди основных драйверов роста эксперты называют макроэкономические факторы и, в частности – публикацию Индекса потребительских цен в США, который говорит о замедлении инфляции в крупнейшей экономике мира.

Помимо этого, растет и сложность добычи первой криптовалюты. Согласно данным BTC.com, после предыдущего падения сложность майнинга обновила свой рекорд – 37,59 Т, то есть, показатель прибавил сразу 10,26%.

Это происходит и на фоне новых высот хешрейта в сети Bitcoin. Совокупная вычислительная мощность всех майнеров не только возобновила декабрьские потери, которые майнеры понесли из-за декабрьского шторма в США, но и обновила рекорд на уровне 269,02 Эх/с (эксахешей в секунду).

При этом прогнозировать что-либо в отношении будущего биткоина эксперты не берутся. "На самом деле никто не знает будущего того или иного рынка", – написал в Twitter профессиональный трейдер Питер Брандт.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, немецкий Франкфурт-на-Майне назвали городом, в котором расположено самое большое в мире количество узлов сети Bitcoin. Таким образом именно этот город играет для функционирования первой криптовалюты наибольшее значение.

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