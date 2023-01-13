Самый важный город для биткоина: определена "столица" сети первой криптовалюты

Немецкий Франкфурт-на-Майне оказался самым большим в мире центром узлов (или нод) сети Bitcoin. Таким образом именно этот город играет для функционирования первой криптовалюты наибольшее значение.

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Всего в 134 странах мира насчитывается 43 706 узлов IPv4/IPv6, которые поддерживают сеть биткоина. Из них 4529, а это почти 14%, находятся на территории Германии – согласно данным Bitnodes, по этому показателю эта страна занимает второе место в мире, уступая лишь США (9999).

Стоит отметить, что нодой является каждый компьютер, подключенный к блокчейн-сети и использующий p2p-протокол для передачи информации между другими участниками сети. Кроме того, они содержат копии всех транзакций в сети, что гарантирует ее децентрализацию и надежность.

И именно во Франкфурте расположено наибольшее количество таких узлов – 652 (это почти 2% от их совокупного количества). В целом, топ-10 городов по количеству биткоин-нод выглядит так:

Франкфурт (Германия) – 652 (1,99%); Эшберн (США) – 517 (1,58%); Хельсинки (Финляндия) – 494 (1,51%); Торонто (Канада) – 475 (1,45%); Лондон (Великобритания) – 463 (1,41%); Амстердам (Нидерланды) – 365 (1,11%); Москва (Российская Федерация) – 334 (1,04%); Токио (Япония) – 284 (0,87%); Дублин (Ирландия) – 249 (0,76%); Нюрнберг (Германия) – 245 (0,75%).

Однако местонахождение еще 5865 нод установить невозможно из-за различных технических инструментов (например, брандмауэров и анонимайзеров). В целом, более 25% узлов работают анонимно.

Помимо этого, сервис CoinATMRadar сообщает, что в мире насчитывается 38 631 биткоин-банкоматов – машин, позволяющих продавать BTC или покупать монеты за наличные деньги. Причем абсолютное большинство из них – 33 536 – расположены в США.

Однако из-за застоя, который пережила криптовалютная отрасль, в 2022 году прирост сети таких криптоматов оказался незначительным. Если в первом полугодии их было установлено 4169, то с июля по декабрь 2022 года их установили лишь 94.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ноду Bitcoin даже установили за пределами Земли. В 2019 году космический корабль Falcon 9 доставил узел этой сети на Международную космическую станцию.

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