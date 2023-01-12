Криптовалюта опять дорожает: биткоин и Ethereum обновили месячные максимумы

Криптовалюта биткоин почти достигла своего месячного максимума, вырвавшись с боковика, в котором она находилась последние несколько недель. Эксперты связывают это с замедлением темпов инфляции в США.

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Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, в ночь на 12 января курс BTC впервые с 14 декабря превысил $18 тысяч за монету (рост за сутки составил 4%). В моменте стоимость биткоина достигала $18,3 тыс.

На этом фоне на 48,73% взлетел и объем торгов первой криптовалютой, составив $33,4 млрд. Рыночная капитализация актива оценивается в $348 млрд, что составляет около 38% доли всего рынка.

Это благоприятно отозвалось и на всей индустрии, отправив топ-10 монет в "зеленую" зону. В частности, курс Cardano (ADA) вырос на 3,5% за сутки, а Polygon (MATIC) и BNB – на 3,4%. Цена Ethereum увеличилась на 4,9% за сутки – до $1417, впервые с 8 ноября превысив уровень $1400 за ETH.

Издание CNBC связывает рост стоимости биткоина с подготовкой публикации данных об экономике США. Как ожидается, Минтруда страны заявит о замедлении инфляции в декабре в стране до 6,5% (в ноябре этот показатель составлял 7,1%).

Из-за этого Федеральная резервная система США может притормозить дальнейшее повышение базовой процентной ставки. Этот показатель постоянно растет с марта 2022 года и на данный момент составляет 4,25-4,5% годовых.

Некоторые криптоэксперты называют этот ценовой уровень крайне важным для "цифрового золота". В своем Twitter трейдер AlphaBTC прогнозирует, что курс биткоина с большой долей вероятности может вырасти до $20 тыс. – для этого ему необходимо удержаться выше $18 тыс. за BTC. В противном случае цена актива может откатиться до $15 тыс. Основную роль для криптовалюты будут играть данные об инфляции в США, считает аналитик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что криптовалютные эксперты продолжают верить в перспективы биткоина. Эту монету включили в топ-10 самых активных в 2023 году.

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