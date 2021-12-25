Ставка на биткоин: 8 из 10 молодых миллионеров покупают криптовалюту

Большинство миллионеров-миллениалов (из так называемого поколения Y, то есть родившиеся в 1981-1996 годах) вложили значительную часть своего состояния в криптовалюту. А в 2022 году половина из них намерена увеличить свои криптоинвестиции.

Об этом сообщает CNBC, опираясь на собственное исследование. В нем говорится, что 83% молодых инвесторов с активами не менее $1 млн вкладывают деньги в криптовалюту.

Из них каждый второй (53%) держит в цифровых активах не менее 50% своего состояния. А каждый третий вложит в биткоин, "эфир" и другие криптовалюты не менее 75% своего капитала.

Настроения миллениалов резко выделяются на фоне старших миллионеров. Опрос показал раскол во мнении инвесторов разных поколений насчет капиталовложений и обогащения.

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Так, хоть какой-то криптовалютой владеют только 25% представителей поколения X, то есть тех, кто родился с 1965 по 1980 год. А среди "беби-бумеров" (1946-1964 года рождения) в цифровые валюты вложились только 4%.

Это демонстрирует скептическое настроение миллионеров старшего поколения к криптовалюте и будущему этого сектора. В то же время криптовалюта стала основным источником обогащения и роста активов для многих молодых инвесторов, которые вдохновились быстрой отдачей этого сектора.

"В этом и заключается большая разница между разными поколениями богатых", – говорит президент Spectrem Group Джордж Уолпер. Его компания проводила опрос совместно с CNBC.

Недавний откат цен на биткоин и другие криптовалюты не испугал миллионеров-миллениалов. Почти каждый второй из них (48%) планирует увеличить свои криптоактивы в ближайшие 12 месяцев, а еще треть (39%) –сохранить свои инвестиции в криптовалюту на нынешнем уровне. Лишь 6% молодых богачей признались в намерении сократить свои инвестиции в криптовалюту в следующем году.

Из этого вытекает вызов, с которым сталкиваются компании по управлению активами. Их основной клиент – состоятельный пожилой инвестор, не желающий подвергаться рискам, добавляя криптовалюту в свой портфель или продукты. Но именно от следующего поколения зависит будущее такого рода фирм.

"Я не уверен, что индустрия управления капиталом осознала, что ей действительно следует искать подход к совершенно разным поколениям. Большинство фирм надеялись проигнорировать это. Но миллионеры-миллениалы не собираются просто "перерасти" криптовалюту", – говорит Уолпер.

По его словам, из-за юридических рисков и рисков для производительности многие фирмы по управлению активами не желают добавлять криптовалюту на свои инвестиционные платформы. Однако с ростом ассортимента криптофинансовых продуктов все больше фирм начинают предлагать молодым инвесторам такие услуги.

Однако даже криптоинвесторы-миллениалы между собой значительно различаются. Уолпер делит их на два больших класса:

заработавшие свои миллионы благодаря криптовалюте;

получившие основную долю богатства в наследство, но приумножившие его благодаря криптовалюте.

Как свидетельствуют результаты опроса, 45% миллионеров в возрасте 25-40 лет называют основным фактором своего богатства наследство, полученное от родственников. А среди инвесторов с доходом выше $5 млн таковых три четверти.

Но главный вопрос, ответ на который будет дан в ближайшем будущем – останутся ли миллениалы на рынке криптовалют и сохранят ли они свое богатство в случае дальнейшего спада курса биткоина и других токенов. "Похоже, их устраивает нестабильность", – констатирует Джордж Уолпер.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в ноябре генеральный директор Apple Тим Кук признался, что тоже начал инвестировать в цифровые активы. По его словам, в компании уже работают над добавлением такой функции в платежной системе Apple Pay.