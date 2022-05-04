США могут снять с России криптосанкции: СМИ нашли лоббистов в Конгрессе

Группа криптовалютных компаний лоббирует отклонение Конгрессом США законопроекта, который должен помешать российским олигархам использовать виртуальные активы для уклонения от санкций, наложенных после нападения РФ на Украину. В сообществе считают, что цифровые активы не помогут России

Как сообщает CNBC, лоббизмом занимается группа Blockchain Association, которая представляет более 70 криптовалютных платформ, в том числе Ripple, Crypto.com и Dragonfly Capital. Заручившись поддержкой издания Forbes Tate, объединение пытается убедить Конгресс в том, что богатые россияне не используют криптовалюты для избежания санкций.

Ранее в Сенат и Палату представителе США были внесены два законопроекта, наделяющие администрацию президента Джо Байдена полномочиями запрещать американским криптобиржам обрабатывать транзакции граждан России. Если эти законы вступят в илу, американские власти смогут налагать санкции на иностранные биржи, оказывают услуги подсанкционным гражданам и компаниям из РФ

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“Криптовалюта считает себя альтернативной финансовой системой, альтернативным банком. На банки обложены санкциями, они уходят из России. Так что, если они (криптосообщество. – Ред.) мнят себя финансовым механизмом, то они в той же ситуации, что и Bank of America или Банк России", – утверждает конгрессмен-демократ Джон Гараменди.

Но политический руководитель Blockchain Association Джейк Червински считает, что законопроекта нацелены не на российских олигархов, а непосредственно на американские криптокомпании.

“Эти законопроекты не нацелены на российских олигархов, которые не используют (и не могут использовать) криптовалюту для уклонения от санкций. Они без всякой на то причины нацелены на порядочные американские криптокомпании, став крестовым походом сенатора Уоррен против технологии, которую она не понимает", — написал Червински в своем Twitter. Элизабет Уоррен – сенатор-демократ, которая является соавтором одного из законопроектов.

По данным журналистов, только в первом квартале 2022 года Blockchain Association потратила на собственных лоббистов рекордные $460 тыс. А в Forbes Tate обнародовали данные, согласно которым в 2021 году издание получило от таких криптогигантов, как Digital Currency Group, Kraken и Filecoin Foundation $4 млн.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее в Междунарондом валютном фонде допустили, что Россия действительно может попробовать избежать санкций при помощи криптовалюты. В МВФ не исключают, что Кремль направит свои ресурсы на майнинг биткоина.