США ввели санкции против первого зампреда Центробанка России

США ввели новые санкции против России. В список попали 29 физлиц, в том числе, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, и 40 компаний.

Об этом сообщили в Минфине США. Там подчеркнули: новый пакет ограничительных мер затрагивает лиц, которые помогают России обходить уже введенные санкции. Среди прочих, в "черный список" попали:

Ксения Юдаева – первый заместитель Председателя Центрального банка России;

Михаил Задорнов – председатель правления банка "Открытие";

Константин Малофеев – известный участием в оккупации Крыма (за что даже награжден орденом) и Донбасса олигарх.

Также под санкциями оказался ряд юридических лиц. В частности:

"Инвестторгбанк";

"Транскапиталбанк";

общество содействия русскому историческому образованию "Царьград" и аффилированные с ним структуры.

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