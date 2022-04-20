США ввели санкции против первого зампреда Центробанка России
США ввели новые санкции против России. В список попали 29 физлиц, в том числе, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, и 40 компаний.
Об этом сообщили в Минфине США. Там подчеркнули: новый пакет ограничительных мер затрагивает лиц, которые помогают России обходить уже введенные санкции. Среди прочих, в "черный список" попали:
Ксения Юдаева – первый заместитель Председателя Центрального банка России;
Михаил Задорнов – председатель правления банка "Открытие";
Константин Малофеев – известный участием в оккупации Крыма (за что даже награжден орденом) и Донбасса олигарх.
Также под санкциями оказался ряд юридических лиц. В частности:
"Инвестторгбанк";
"Транскапиталбанк";
общество содействия русскому историческому образованию "Царьград" и аффилированные с ним структуры.
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