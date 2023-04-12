Создатели ChatGPT платят $20 тысяч за баг в чат-боте: какие условия

Компания OpenAI, которая занимается технологией искусственного интеллекта, решила платить за "дыры", обнаруженные в коде ее ИИ-разработок. Cамые талантливые специалисты в области кибербезопасности могут получить от cоздателей чат-бота ChatGPT до $20 тыс.

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В связи с этим OpenAI 11 апреля запустила программу баг-баунти (bug bounty), в рамках которой будет готова платить за свою кибербезопасность от $200 до $6500 – в зависимости от важности обнаруженной уязвимости. В отдельных случаях специалисты смогут получить даже $20 тыс.

Компания предлагает этичным хакерам и программистам всех мастей вознаграждения за изучение определенных функций ChatGPT и структуры взаимодействия и обмена данными систем OpenAI со сторонними приложениями. Однако за джейлбрейки (взлом заблокированного устройства), обход системы безопасности или "галюцинирование" ChatGPT награда не предусмотрена.

Заниматься обработкой обращений и выплатой вознаграждений будет платформа Bugcrowd. При этом те, кто обнаружат баги, должны будут придерживаться определенных правил:

хранить информацию об уязвимостях в секрете до тех пор, пока не получат разрешение на разглашение;

в секрете до тех пор, пока не получат разрешение на разглашение; тестировать только разрешенные системы;

взаимодействовать только с собственными учетными записями;

не открывать, не изменять и не использовать данные третьих лиц, включая конфиденциальные данные OpenAI, если они были раскрыты уязвимостью;

в случае вымогательства, угроз или шантажа награда не будет выплачена.

Стоит отметить, что баг-баунти – это распространенная практика в IT-мире, а также в криптосообществе. Аналогичные программы действуют у большинства крупных игроков отрасли, включая Google и Apple.

OpenAI решила запустить такую программу после утечки данных. Из-за ошибки в библиотеке с открытым исходным кодом 20 марта пользовательские данные были раскрыты другому пользователю.

На этом фоне в Италии запретили ChatGPT, а регуляторы некоторых других стран Европы принялись тщательно изучать сервисы генеративного ИИ. В Японии же секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что его страна рассмотрит возможность внедрения ИИ-технологии в государственные системы. Но для этого необходимо уладить вопросы конфиденциальности и кибербезопасности.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, что такое ИИ, как работает эта технология, а также почему известные личности выступают за ее ограничение. Больше об этом читайте в материале на нашем сайте.

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