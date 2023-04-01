Италия первой в мире заблокировала ChatGPT: что стало причиной бана чат-бота с искусственным интеллектом

Национальное управление по защите персональных данных Италии в пятницу, 31 марта, решило заблокировать чат-бот ChatGP T на основе искусственного интеллекта. Причиной "бана" стала утечка данных и отсутствие контроля за использованием чата детьми.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении регулятора. Согласно решению, в Италии временно ограничили обработку данных местных пользователей американской компании OpenAI, разработавшей платформу ChatGPT и управляющей ею.

Поводом для такого шага назвали утечку данных пользователей ChatGPT 20 марта, в результате которой в свободном доступе на время оказалась информация о запросах и номерах банковских карт, а также личные сообщения платных подписчиков сервиса.

"В связи с этим Управление по защите данных отмечает недостаточное информирование пользователей и всех заинтересованных лиц, чьи данные собирает OpenAI, но прежде всего отсутствие правовой базы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащие в основе работы платформы", – говорится в сообщении регулятора.

Среди других претензий – отсутствие контроля по использованию чата детьми младше 13 лет, и то, что ChatGPT периодически предоставляет информацию, не соответствующую фактическим данным.

Компания OpenAI имеет 20 дней, чтобы отреагировать на решения властей Италии. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро, в зависимости от того, что окажется больше.

Таким образом, Италия стала первой страной, прибегшей к ограничительным мерам по поводу чатбота, популярность которого стремительно росла в последнее время.

В компании OpenAI пока не прокомментировали блокировку.

Напомним, ChatGPT разработала OpenAI – исследовательскую лабораторию, изучающую искусственный интеллект. Среди ее совладельцев – Илон Маск.

Чат-бот способен генерировать тексты на заданные темы и отвечать на вопросы на понятном языке, делать домашнее задание студентам, удачно сдавать экзамены. Его считают самым профессиональным в своем роде, хотя он может давать ложный и пристрастный ответ.

ChatGPT уже прозвали "убийцей профессий" : СМИ предсказывают, что он заменит десятки специальностей и оставит без работы миллионы людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале чат-бот ChatGPT стал доступным в Украине.

Только проверенная информация нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!