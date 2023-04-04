Помощник или угроза человечеству: кто стоит за искусственным интеллектом и какие у него перспективы

Искусственный интеллект не дает людям покоя давно – в течение двух последних веков о нем придумывают истории, пишут книги и снимают фильмы. Правда, в них он в основном изображается частью далекого и не очень будущего. И вот мы дожили до того момента, когда это будущее наступило: искусственный интеллект стал хоть и достаточно противоречивой, но все же частью нашей жизни. А пока мир определяется, искусственный интеллект – это хорошо или плохо, OBOZREVATEL разбирался, что это такое, кто за ним стоит и какие у него перспективы.

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Что такое искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) – это способность машин симулировать разум и имитировать человеческие когнитивные способности. Проще говоря, это способность машин выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта, например: визуальное восприятие, распознавание языка, принятие решений, языковой перевод.

То есть системы искусственного интеллекта могут анализировать данные, учиться на этих данных и делать прогнозы или принимать решения на основе обучения. Это позволяет машинам выполнять задачи с большей точностью, быстротой и эффективностью, чем это делали бы люди.

В промышленном измерении искусственный интеллект – это отрасль компьютерных наук, которая фокусируется на разработке машин и систем, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. В основе отрасли ИИ лежит идея создания машин, которые могут мыслить и размышлять как люди и при этом учиться на собственном опыте, со временем улучшая свою производительность.

Сфера искусственного интеллекта постоянно развивается и имеет потенциал революционно изменить многие аспекты нашей жизни – от развлечений до здравоохранения, финансов и даже безопасности. Собственно, ИИ уже стал неотъемлемой частью жизни человека – от умных помощников, таких как Siri и Alexa, до самоуправляемых автомобилей.

Но самым большим прорывом принято считать появление платформы ChatGPT, которая менее чем через два месяца после официального запуска собрала более 100 миллионов пользователей, что стало историческим рекордом среди пользовательских программ.

Что такое ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer – Генеративный предварительно обученный трансформер) – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией OpenAI. Это большая языковая модель, для тренировки которой использовались методы обучения с учителем и обучения с подкреплением.

Иными словами, чат-бот ChatGPT от компании OpenAI использует технологию искусственного интеллекта для создания текстового контента в сети интернет. Он умеет отвечать на вопросы, создавать тексты в разных жанрах и переводить с одного языка на другой.

Прототип ChatGPT был выпущен 30 ноября 2022 года. Благодаря подробности и ясности ответов, генерируемых чат-ботом, его популярность стремительно возросла, даже несмотря на то, что фактическая точность этих ответов часто не выдерживает критики.

После релиза ChatGPT рыночная оценка компании OpenAI выросла до 29 миллиардов долларов, что способствовало дальнейшему развитию проекта. Уже 14 марта 2023 года OpenAI представила новую модель – GPT-4, которая стала доступной для пользователей с платной подпиской ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот может обрабатывать не только текст, но и изображения.

В отличие от большинства чат-ботов, ChatGPT запоминает и принимает во внимание все предыдущие вопросы пользователя в рамках беседы, что, по мнению некоторых журналистов, позволит использовать его в качестве личного терапевта. Для предотвращения попадания в запросы на ChatGPT и в его ответы текстов, содержащих язык вражды или оскорбления, введенные данные фильтруются через API-модерацию, и потенциально расистские или сексистские выражения отклоняются.

Также организация OpenAI придерживается международных санкций, и по состоянию на февраль 2023 года ChatGPT не работает по меньшей мере в таких странах, как Китай, Россия, Беларусь, Афганистан, Венесуэла и Иран. Для пользователей из Украины сервис доступен с 18 февраля 2023 года, но только на подконтрольных Киеву территориях.

Кто стоит за ChatGPT

Разработчиком и владельцем ChatGPT является компания OpenAI. Это лаборатория исследований искусственного интеллекта, состоящая из коммерческой корпорации OpenAI LP и ее материнской компании – некоммерческой организации OpenAI Inc.

Некоммерческая организация была основана в Сан-Франциско в конце 2015 года гендиректором компании Tesla Илоном Маском, экс-президентом известного бизнес-инкубатора для стартапов Y Combinator Сэмом Альтманом и другими деятелями Кремниевой долины, среди которых были Грег Брокман, Рид Хоффман и Питер Тиль.

Декларировалось, что организация создается для контроля за развитием искусственного интеллекта, поскольку Альтман и Маск беспокоились из-за потенциального появления технологии, которая воспроизведет работу человеческого мозга. Заявленная цель организации – продвижение и разработка так называемого дружественного искусственного интеллекта таким образом, чтобы он приносил человечеству исключительно пользу.

Основатели обязались совместно вложить в проект 1 миллиард долларов США, однако в 2018 году Маск после неудачной попытки получить прямой контроль над разработчиком ChatGPT вышел из совета директоров OpenAI, но остался донором, вложив в организацию 100 млн долларов.

Однако этого было недостаточно, поскольку разработка крупномасштабных моделей ИИ требовала огромных средств. Поэтому OpenAI была вынуждена объявить о создании новой организации для финансирования своих исследований – коммерческой корпорации OpenAI LP, уже в 2019 году получившей 1 миллиард долларов инвестиций от Microsoft, которая, в свою очередь, получила эксклюзивные лицензии на использование технологий OpenAI в своих продуктах.

Также в 2019 году руководителем OpenAI и куратором разработки ChatGPT стал один из основателей организации – 37-летний IT-предприниматель Сэм Альтман, ради этого ушедший с руководящей должности в Y Combinator.

Сэм Альтман известен тем, что в 2005 году в возрасте 19 лет покинул Стэнфордский университет и запустил свой первый стартап Loopt – мобильное приложение для соцсетей, где пользователи могли видеть местонахождение своих друзей. И хотя проект оказался коммерчески провальным, в 2012 году Альтману удалось продать его компании Green Dot Corporation за 43 миллиона долларов. Заработав на этой сделке почти 5 млн долларов, он инвестировал часть их в ряд начинающих стартапов на Y Combinator, а в 2014 году получил предложение возглавить сам стартап-инкубатор.

"Я занялся этим делом (ChatGPT. – Ред.), потому что считал, что оно будет успешным. Правда, меня поразил масштаб нашего успеха. Но я надеялся, что людям понравится наш проект", – рассказал Сэм Альтман в интервью Fоrbes в феврале 2023 года.

Следует отметить, что людям проект действительно понравился. ChatGPT растет гораздо быстрее, чем TikTok или любое другое популярное приложение или сервис. Причем разработчики не собираются стоять на месте и активно вовлекают новые средства в дальнейшие разработки. Так, недавно Microsoft подтвердила новые многомиллиардные инвестиции, видя в системах ИИ большие перспективы для своего бизнеса.

Сам Альтман никакой части в коммерческой компании не имеет. От утверждает, что отсутствие собственного капитала в компании позволяет ему придерживаться её миссии, и продолжает настаивать, что искусственный интеллект "принесет пользу человечеству в целом". При этом он не отрицает, что OpenAI должен стать прибыльным бизнесом, но не с целью заработка, а для продолжения исследования.

Будущее искусственного интеллекта

То, что мир без искусственного интеллекта уже существовать не будет, вероятно, понимают все. Вопрос только в том – насколько глубоко ИИ проникнет в жизнь людей. Ведь автомобили с автопилотом и голосовые навигаторы – это одно, а компьютерная система, которая "думает" вместо людей – совсем другое.

Ранее в Google провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что навыков ChatGPT достаточно для успешного прохождения собеседования в IT-корпорации на позицию программиста начального уровня. Также сообщается о случаях успешного прохождения им теста CAPTCHA, призванного отличать людей от компьютерных программ.

В 1984 году на мировые экраны вышел фильм "Терминатор" Джеймса Кэмерона, в котором описан сценарий развития человечества после того, как искусственный интеллект увидел в людях угрозу своему существованию и принял решение полностью уничтожить их. Конечно, о таких последствиях сейчас никто не говорит, однако определенные предостережения все же звучат.

В частности, в июле 2017 года Илон Маск назвал искусственный интеллект самой большой угрозой, с которой столкнется цивилизация. Основатель Facebook Марк Цукерберг попытался возразить ему, однако уже 1 августа 2017 года Facebook выключил систему искусственного интеллекта, работавшую с апреля 2016 года, из-за того, что боты изобрели свой язык, на котором начали общаться между собой.

В феврале 2023 года Илон Маск снова заговорил на эту тему, на этот раз в контексте платформы ChatGPT, которая, по его мнению, "вызывает тревогу и беспокойство" и является "большой опасностью". Он потребовал заморозить разработки на 6 месяцев.

Правда, часть бизнес-экспертов считают такие заявления Маска банальными попытками выиграть время, затормозив развитие конкурентов. Ведь сам Илон, несмотря на критику платформы GPT-4, якобы собирает свою команду с целью создать чат-бот на основе искусственного интеллекта.

Что касается пользователей, то их мнения разделились. Одни считают чат-бот ChatGPT "помощником профессионала", акцентируя внимание на его полезных свойствах, а другие, наоборот, называют его не иначе как "убийца профессий", опасаясь, что он заменит десятки специальностей и оставит без работы миллионы людей.

По словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, ChatGPT уже работает "лучше, чем средний СММщик, но хуже хорошего профессионала". По его мнению, полностью заменить копирайтеров чат-боту не удастся, ведь для того, чтобы правильно сформулировать текст, ChatGPT должен получить необходимые тезисы.

Как бы то ни было, а отдельные страны уже начали отказываться от ChatGPT. Первой стала Италия, Национальное управление по защите персональных данных которой 31 марта приняло решение заблокировать чат-бот, работающий на базе искусственного интеллекта.

Поводом для такого шага назвали утечку данных пользователей ChatGPT 20 марта, в результате которой в свободном доступе на время оказалась информация о запросах и номерах банковских карт, а также личные сообщения платных подписчиков сервиса. Среди других претензий – отсутствие контроля за использованием чат-бота детьми младше 13 лет и то, что ChatGPT периодически предоставляет информацию, не соответствующую фактическим данным.

Даст ли Италия задний ход или станет первой ласточкой, за которой потянутся другие страны, – покажет время. Пока же очевидно, что существовать без искусственного интеллекта наша цивилизация уже не сможет, да и не захочет. К примеру, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Breyer Capital Джим Брейер видит большие перспективы для инвестиций в симбиоз ИИ и медицины, в частности в увеличение продолжительности жизни людей. Так что можно ожидать новых инвестиций и, соответственно, новых продуктов в этой сфере.

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