Шансы еще есть: биткоину предсказали рост курса вчетверо

Уходящий 2021 год оказался для биткоина (BTC) очень успешным – первая криптовалюта достигла нового максимума в $69 тыс. А в следующем году токен ждет еще больше свершений – в частности, он может пересечь отметку в $200 тыс.

Об этом на вебинаре инвестиционной образовательной платформы Market Rebellion заявил управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли. Заявив о неутешительной доходности криптовалюты в 2021 году, известный аналитик выразил ожидание на взрывной рост BTC в 2022 году.

"2022 году станет великим для криптовалюты. Касательно (решений. – Ред.) первого уровня, биткоина, "эфира", DeFi (децентрализованные финансы. – Ред.) и NFT (невзаимозаменяемые токены. – Ред.) – их ждут исключительные инвестиции", – утверждает Ли.

Видео дня

Касательно биткоина, он выразил уверенность в том, что, несмотря на коррекцию в последние недели, у первой криптовалюты есть шанс на новое ралли. Также криптоэксперт напомнил, что запрет майнинга в такой крупной стране как Китай не смог уничтожить биткоин.

"Я был несколько разочарован тем, что в этом году он не достиг отметку в $100 тыс. Но в следующем году, я уверен, он достигнет $100 тыс. $200 тыс. – тоже достижимо", – добавил аналитик.

Это примерно вчетверо выше нынешнего курса. Согласно данным криптовалютной биржи WhiteBIT, по состоянию на 24 декабря один BTC торгуется на уровне $51 тыс.

Прогнозы Тома Ли нередко подвергаются критике за его чрезмерно оптимистические настроения в отношении криптовалюты. В декабре 2018 года Fundstrat даже отказался от попыток прогнозировать динамику цен биткоина на фоне его провальных заявлений о грядущем росте BTC вопреки длившейся "криптозиме" – затяжному ниспадающему тренду, который переживал сектор в 2018-2019 годах.

Впрочем, в 2020 году Ли реабилитировал свою репутацию. В разгар всемирной пандемии коронавируса он достаточно точно предсказал быстрое восстановление фондового рынка после обвала из-за COVID-19.

Стоит отметить, что никто не может точно предсказать, какой курс будет у какой-либо криптовалюты через определенное время. Поскольку криптовалюты являются крайне волатильным активом, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, также в рост биткоина верит американский инвестор и управляющий хедж-фондом Morgan Creek Capital Марк Юско. Он прогнозирует, что через пять лет стоимость одного BTC может увеличиться до $250 тыс.