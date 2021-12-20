Нынешний курс бессмысленный: инвестор сказал, когда биткоин вырастет до $250 тыс.

Стоимость биткоина продолжит расти, поэтому нынешний курс первой криптовалюты – растет он или падает – является бессмысленным показателем. Через пять лет цена одного BTC может увеличиться до $250 тыс.

Об этом в интервью Forkast заявил американский инвестор и управляющий хедж-фондом Morgan Creek Capital Марк Юско. Он назвал блокчейн Bitcoin самой мощной вычислительной системой в истории.

По словам Юско, самый первый блокчейн – самая ценная компьютерная сеть в мире, поэтому он является крайне недооцененным. Владение частью этой системы, уверен инвестор, уже само по себе является очень важным фактом.

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"Среднедневная или поминутная цена (биткоина. – Ред.) бессмысленны. Цена лжет ... Дело не в том, какова цена сегодня, какой она будет завтра или послезавтра, и не в том, какая она была год, два, пять, восемь, 10 лет назад. Стоимость продолжает расти? Да", – заявляет глава Morgan Creek Capital.

Он напомнил, что при падении курса биткоина в краткосрочной перспективе многие инвесторы "начинают нервничать и сомневаться в этих долгосрочных тенденциях и фундаментальных показателях". Поэтому они начинают продавать свои криптоактивы.

Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию на 20 декабря один BTC торгуется на уровне $45,6 тыс. За месяц стоимость монеты упала на 22%.

"$250 тыс. через пять лет – легко, $500 тыс. через десять лет – запросто. Эти две цифры – просто цели в денежном выражении $5 трлн (предполагаемая рыночная капитализация биткоина при курсе в $250 тыс. – Ред.). Отсюда пятикратный рост ... это легко", – уверен Юско.

Он советует держать ядро своих криптовалютных инвестиций в биткоине. Кроме того, он делает ставку на криптовалюты Ethereum (ETH), Avalanche (AVAX) и Solana (SOL).

"Кроме того, я инвестирую в DAO (децентрализованная автономная организация, которая управлятся всеми членами на равных условия. – Ред.). Я бы купил несколько DAO. Я уверен, что DAO все изменят. Они будут единственным формой собственности в будущем, потому что это просто лучшая форма собственности, там много интересных проектов", – считает глава Morgan Creek Capital.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в чрезвычайный рост биткоина верит и основатель американской инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Он считает, что уже к концу 2024 года или середине 2025-го эта криптовалюта достигнет отметки в $500 тыс.