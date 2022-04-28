Шанс один на 20 тысяч: биткоин сделал счастливчика богачом

Удачливый криптомайнер заработал более $240 тыс., занимаясь майнингом биткоина лишь около месяца. Его шансы на успех оценивались лишь в 1 к 20 тыс.

Об этом сообщил в Twitter администратор соло-пула Solo CK Pool Кон Коливас. По его словам, вычислительная мощность техники везунчика – 60 терахешей в секунду (TH/s). С большой долей вероятности можно предположить, что он использует лишь одну ASIC-установку.

Создав блок 733 739 в цепочке Bitcoin, он получив в качестве вознаграждения 6,229 BTC. Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT на 28 апреля, это почти $242,5 тыс. Около 2% от этой суммы будет передано Solo CK.

Видео дня

Любопытно, что с начала года уже шестерым майнерам из этого объединения повезло добыть блоки биткоина. Другим троим это удалось сделать в январе, и еще двум – в марте.

После такой удачной череды хешрейт Solo CK Pool вырос почти вдвое – до 0,43 PH/s. Но спустя три месяца этот показатель снизился до 477,82 PH/s, то есть до 0,22% всей мощности Bitcoin-сети.

Согласно данным BTC.com, тройка лидеров в рейтинге пулов уже долгое время остается неизменной – они контролируют больше половины всего биткоин-хешрейта. Это американский Foundry USA (19,3%) и китайские AntPool (14,1%) и F2Pool (13,8%).

Участие в соло-пуле предполагает, что каждый майнер получает только ту криптовалюту, которую добудет сам. В этом заключается ключевое отличие от майнинг-пула, участники которого делят "добычу" между собой.

Кроме того, 27 апреля в сети Bitcoin в очередной раз перерасчитали сложность майнинга, увеличив ее сразу на 5,56% – до рекордных 29,79 трлн. При этом среднее расчетное время появления блока составит 9 минут 29 секунд.

Вместе с этим растет и хешрейт. С начала года этот показатель увеличился больше чем на 30% – почти до 250 EH/s.

А вот курс биткоина при этом расти не спешит. Первая криптовалюта торгуется на уровне $39,9 тыс. Это на 40% ниже ноябрьского рекорда.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля биткоин обновил свой 6-недельный минимум, опустившись ниже $38,5 тыс. за монету. Но эксперты считают, что и курс актива может снизиться еще сильнее.