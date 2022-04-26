Биткоин пробил 6-недельное "дно": что ждет "короля" криптовалют дальше

Биткоин обновил свой 6-недельный минимум, опустившись ниже уровня $38,5 тыс. за монету. Эксперты прогнозируют, что на этом нисходящее движение не остановится, и курс актива может снизиться еще сильнее.

Согласно данным крупнейшей криптобиржи Европы WhiteBIT, 25 апреля первая криптовалюта потеряла за сутки 3,2% своей стоимости – курс биткоина упал до $38 212. Это самый низкий показатель с 15 марта, а также на 20% меньше мартовского максимума.

Как свидетельствует информация сервиса Coinglass, такое сокращение привело к ликвидации позиций на $300 млн на рынке фьючерсов.

На этом фоне произошло падение и Ethereum. Главный альткоин подешевел на 4,8%, а его стоимость снизилась до минимума с 18 марта – $2799 за ETH. Еще заметнее из десятки крупнейших криптовалют рухнули Polkadot и XRP – на 7,9%.

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Издание Bloomberg пишет, что падение курса основных криптовалют происходит на фоне намерения Федеральной резервной системы США ужесточить монетарную политику страны, повысив базовую ставку на 0,5% из-за рекордной инфляции в стране. А некоторые опрошенные журналистами эксперты ожидают дальнейшего падения.

В частности основательница аналитической компании Fairlead Strategies Кэти Стоктон утверждает, что биткоин уже упал ниже уровня поддержки, составленном на основе недельного графика облака Ишимоку. Вторичная поддержка при этом составляет $27,2 тыс.

"Похоже, своим пятничным откатом биткоин ломает ключевой второстепенный двухмесячный тренд, что, вероятно, вызовет ослабление вплоть до тестирования январских минимумов", — написал управляющий директор Fundstrat Марк Ньютон. Он добавил, что первичный откат может произойти до $36,3 тыс., а прорыв этого уровня приведет к тестированию $32,9 тыс.

Аналитики обращают внимание на то, что вопреки новому падению, курс биткоина остается в пределах торгового диапазона между $35 тыс. и $45 тыс., который держится с нового года. При этом первая криптовалюта имеет отрицательную корреляцию с долларом и движется в соответствии с индексом Nasdaq 100.

Важно помнить, что мнения экспертов не следует рассматривать в качестве инвестиционных советов, потому что никто не может точно предсказать курс биткоина или другой криптовалюты. Поскольку этот тип активов является крайне волатильным, все инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, далеко не все эксперты придерживаются таких пессимистичный взглядов касательно биткоина. Например, генеральный директор криптолендинговой компании Nexo Антони Тренчев прогнозирует, что в ближайшие 12 месяцев эта криптовалюта подорожает более чем вдвое – до $100 тыс.